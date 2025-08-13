Sensation im Grugapark Essen! Es passiert erstmals nach 16 Jahren

Der Sommer 2025 läuft auf Hochtouren und damit auch die Besucherzahlen des Grugaparks in Essen. Zahlreiche Anwohner genießen das schöne Wetter bei einem Besuch im Park und flanieren durch die grüne Pflanzenwelt oder lassen sich auf einer der Wiesen für ein gemütliches Picknick oder zum Grillen nieder.

Eine überraschende Nachricht könnte jetzt noch mehr Besucher in den Grugapark Essen locken: Es gibt Nachwuchs bei den Flamingos – und das erstmals seit 16 Jahren!

Grugapark: Sensation nach 16 Jahren!

In einem Facebook-Beitrag verkündet der Grugapark Essen am 11. August die frohe Nachricht: „Zum ersten Mal seit 2009 gibt es wieder Nachwuchs bei den Flamingos“, heißt es hier. Insgesamt drei Flamingo-Jungtiere sind in den letzten Wochen geschlüpft und mittlerweile mit dem anderen Flamingos in der Vogelfreifluganlage unterwegs.

Die Jungtiere sind ein Grund zum Feiern für die Tierpfleger. Denn Jahr für Jahr hofften diese auf Flamingo-Nachwuchs – aber vergeblich. Im letzten Jahr kamen dann 10 neue Tiere in die Gruppe dazu, um diese zu verjüngen. „Eier legten allerdings in diesem Jahr die älteren Flamingo-Damen.“

Hellgrau anstatt rot?

Wer nun einen Blick in die Vogelfreifluganlage wirft, um die frisch geschlüpften Flamingos zu sehen, der wird sich womöglich wundern, wo die roten Jungtiere abgeblieben sind. Schließlich wuseln zwischen den farbenfrohen Flamingos nur hellgraue Küken umher. Aber keine Sorge, hier ist nicht etwa etwas falsch gelaufen: Die Flamingo-Küken haben im Gegensatz zu den ausgewachsenen Tieren noch nicht die prägnante Färbung.

„Die typische rote Farbe erhalten Flamingos in ihrer Heimat dadurch, dass sie kleine Krebse und Algen zu sich nehmen, die Carotinoide enthalten. Im Grugapark wie auch in anderen Zoos erhalten die Vögel über ihr Futter ebenfalls Carotin, das die Federn mit der Zeit färbt (wir mischen handelsübliches Paprikapulver in das Futter)“, erklären die Mitarbeiter des Parks.

Aktuell leben insgesamt 20 Flamingos im Grugapark Essen. Besucher können sie in der Vogelfreifluganlage in der Sommersaison täglich von 11 bis 19 Uhr beobachten. Übrigens: Auch die Nimmersattstörche, Nachtreiher, Seidenreiher, Roten Sichler und Enten haben in diesem Jahr Nachwuchs bekommen, den du in der Vogelfreifluganlage zu Gesicht bekommst!