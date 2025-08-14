Die Sonne brennt heiß vom Himmel, die Sommerhitze macht den Alltag zur Sauna – doch das Grugabad in Essen nimmt den Hitzerekord zum Anlass, seine Öffnungszeiten zu ändern.

Die Gäste müssen nun genau auf die Uhr schauen, sonst stehen sie vor verschlossenen Türen …

Grugabad in Essen: Neue Öffnungszeiten ab 20. August

Mittlerweile ist klar, dass sich die Sommerhitze in ihrer vollen Kraft zeigt – immerhin sind die Temperaturen in den letzten Tagen über die 30 Grad-Marke geklettert. Kein Wunder, dass viele in die städtischen Frei- und Schwimmbäder stürmten, um sich im kalten Nass abzukühlen. Doch Achtung! Wer schon ganz früh am Morgen seine Bahnen in Essen ziehen will, sollte auf die Zeit achten – besonders ab dem 20. August (Mittwoch). Denn ab diesem Tag verändert das Grugabad in Essen seine Öffnungszeiten, wie die Stadt jetzt offiziell mitteilte.

Das Freibad öffnet ab diesem Tag montags bis freitags erst um 6.15 Uhr, also eine halbe Stunde später als bisher. Diese Regelung gilt bis zum Ende der offiziellen Badesaison (8. September). Warum diese Verschiebung? Ganz einfach: Die Tage werden spürbar kürzer, die Morgensonne kämpft sich immer später über den Horizont. Für die Wasseraufsichtskräfte im Grugabad bedeutet das: schlechtere Sichtverhältnisse in den frühen Morgenstunden – und das ist aus Sicherheitsgründen nicht zu vernachlässigen. Im kühlen Nass muss die Sicherheit aller Badegäste jederzeit gewährleistet sein.

Alternativ-Ideen und Optionen

Doch was tun, wenn man früher als 6.15 Uhr seine Bahnen ziehen möchte oder die halbe Stunde Warten die Morgenroutine stört? Nun, wer auf Bewegung nicht verzichten möchte, kann die frühen Stunden zum Beispiel für eine Runde Joggen oder eine Fahrradtour im nahegelegenen Stadtwald nutzen. Für alle, die es ruhiger mögen, bieten sich Yoga- oder Meditationsstunden in Parks in Essen oder auf dem eigenen Balkon an.

Wer es dann doch lieber ganz nass mag, für den bleibt natürlich die Möglichkeit, das Grugabad ab 6.15 Uhr zu besuchen oder auf Hallenbäder auszuweichen, die oft früher öffnen. Außerdem locken nahegelegene Seen und Flüsse mit natürlichen Badestellen – perfekt, um sich abzukühlen und die Sonne zu genießen.

Also, egal ob Schwimmen, Sport, Entspannung oder ein Frühstück im Freien – die heiße Jahreszeit bietet viele Möglichkeiten, den Tag aktiv und angenehm zu beginnen. Und ab 6.15 Uhr kann man ja dann auch im Grugabad in Essen seine Bahnen ziehen.