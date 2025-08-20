Nach Absage von Feuerwerk – Besucher der Gruga-Kirmes in Essen haben Gewissheit

Na, das ist doch mal ein Tausch, den man gerne annimmt! Für viele Besucher der Gruga-Kirmes in Essen war die Enttäuschung groß, als zur Eröffnung am 15. August das traditionelle Feuerwerk abgesagt wurde. Das nämlich steht zu Kirmes-Beginn immer auf der Tagesordnung.

Doch jetzt herrscht Gewissheit. Und auch die Freude ist groß, denn: Die Veranstalter der Gruga-Kirmes in Essen wollen das Feuerwerk am Freitag (22. August) nachholen – und zwar größer als ursprünglich geplant! Das berichtet die WAZ.

Besucher der Gruga-Kirmes in Essen haben Gewissheit

Schausteller-Präsident Albert Ritter sagt: „Alle Schausteller haben noch mal in die Tasche gegriffen. Wir werden jetzt ein Feuerwerk mit dem doppelten Wert abschießen.“ Das Feuerwerk ist beim Ordnungsamt angezeigt, soll mit Einbruch der Dunkelheit am Freitagabend starten. Der Veranstalter haben einen neuen Pyrotechniker gefunden, der den Auftrag umsetzt.

Zunächst wurde das Feuerwerk zur Eröffnung abgesagt, weil die Brandgefahr zu hoch gewesen sei. Die Schausteller und allen voran auch die Besucher hatten sich über die kurzfristige Absage geärgert, zumal sie auch erst zwei Stunden vor dem geplanten Feuerwerk auf Social-Media kommuniziert wurde.

Es habe vor Ort auch keinerlei Durchsagen gegeben. Jetzt soll es am Freitag klappen, quasi zum zweiten Kirmes-Wochenende. Wie die Absage der verantwortliche Pyrotechniker begründete, kannst du hier bei der WAZ nachlesen.