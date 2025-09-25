GRÜNE nach Brandanschlag auf Obdachlosen in Essen fassungslos: „Feige und menschenverachtend“

In der Nacht auf Dienstag (23. September) kam es zu einem schrecklichen Angriff auf einen Obdachlosen in Essen. Unter dem Kopf eines 61-jährigen Mannes wurde

Unrat in Brand gesetzt, während dieser auf einer Bank an der Bushaltestelle

„Burgruine“ schlief. Der Mann blieb wie durch ein Wunder unverletzt (hier mehr dazu).

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Doch die GRÜNEN sind nach diesem Vorfall zutiefst entsetzt und fordern nun klare Konsequenzen in Essen.

GRÜNEN fordern mehr Schutz für Hilfsbedürftige

„Dieser feige und menschenverachtende Angriff auf einen schutzlosen Menschen

erschüttert uns zutiefst“, findet Elke Zeeb, ordnungspolitische Sprecherin der

Grünen Ratsfraktion, klare Worte für den Vorfall. Laut den Grünen sei dieser Anschlag nur einer von vielen Angriffen gegenüber obdachlosen Menschen in Essen. Damit müsse nun Schluss sein.

Hannah Berg, grüne Ratsfrau und Vorsitzende des Unterausschusses Wohnungshilfe und Obdachlosigkeit meint: „Der Angriff in Burgaltendorf zeigt, wie dringend wir sichere

Rückzugsorte und langfristige Perspektiven für wohnungslose und suchtkranke

Menschen brauchen. Ein aktueller Bericht des MAGS belegt, dass der Anteil der

straßenobdachlosen Menschen unter den Wohnungslosen im NRW-Vergleich in

Essen höher als in den anderen untersuchten Städten liegt.“

Das sind die Forderungen der Grünen in Essen:

Ausbau des Housing-First-Projektes: Menschen sollen ohne Vorbedingungen direkt in eigenen Wohnraum vermittelt werden. Das erfolgreiche

Projekt „Stadt(t)Brücke“ zeigt, dass dieser Weg funktioniert.

Mehr sichere Schlafplätze: Besonders für vulnerable Gruppen wie
Frauen, Jugendliche oder ältere Menschen braucht es zusätzliche, niedrigschwellige und geschützte Übernachtungsangebote.

Frauen, Jugendliche oder ältere Menschen braucht es zusätzliche, niedrigschwellige und geschützte Übernachtungsangebote.

Aufsuchende Sozialarbeit stärken: Um Menschen in prekären Lebenslagen frühzeitig zu erreichen und zu unterstützen.

Schutzräume schaffen: Öffentliche Orte müssen so gestaltet werden,

dass sie niemanden ausschließen – auch nicht Menschen ohne festen

Wohnsitz

Vorfall soll im Ausschuss besprochen werden

Sie hat klare Forderungen, wie Obdachlose in Zukunft sicherer in Essen leben können. Dazu gehöre unter anderem „eine Überprüfung des bestehenden Angebots an Notunterkünften sowie den Ausbau und die finanzielle Absicherung des Housing-FirstProjektes „Sta(d)ttbrücke“ als festen Bestandteil kommunaler Wohnungspolitik.“

Die Grüne Ratsfraktion werde den Vorfall im zuständigen Ausschuss

thematisieren wollen und sich eigenen Angaben zufolge für eine sozial gerechte und menschenwürdige Wohnungspolitik einsetzen.