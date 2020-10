„Grubenhelden“ gründen neue Modemarke – ausgerechnet dieses Unternehmen ist dabei

In einer neuen „Grubenhelden“-Kollektion wird die Stahlarbeit im Ruhrgebiet thematisiert.

Sie verbinden Maloche und Mode: Die Essener Kultmarke „Grubenhelden“ meldet sich mit einem neuen Streich zurück!

Durch Kleidung, in denen ein Stückchen Geschichte in Form eines Grubenhemdes steckt, wurden „Grubenhelden“ weltberühmt. Jetzt hat die Marke in Kooperation mit einem bekannten Traditionsunternehmen ein neues Label gegründet, das sich einem anderen Aspekt der Arbeit im Ruhrgebiet widmet.

„Grubenhelden“ gründen Marke mit DIESEM Unternehmen

Denn die „Grubenhelden“ machen jetzt gemeinsame Sache mit „thyssenkrupp Steel“ – und bringen durch die Zusammenarbeit die wahrscheinlich allererste Modekollektion des Duisburger Stahlherstellers auf den Markt.

Das ist das Label „Grubenhelden“:

wurde 2016 von Matthias Bohm in Gladbeck gegründet

erzählt die Geschichte des deutschen Steinkohlebergbaus

in jedem Teil steckt ein Stück originaler Grubenhemd-Stoff oder Hosen-/Jacken-Stoff der Bergmänner

die Kollektion wurde im Februar 2019 auf der „New York Fashion Week“ gezeigt, vier ehemalige Bergleute fungieren als Model

Das neu gegründete Label der „Grubenhelden“ und „thyssenkrupp Steel“ heißt „august&alfred“ – und beinhaltet Stücke, die aus ausrangierten Schmelzermäntel gefertigt wurden.

Ein Stück Schmelzermantel auf dem Shirt – das bietet das Label „august&alfred“. Foto: Grubenhelden

Die Mäntel fungieren als hitzebeständige Arbeitsschutzkleidung für Kumpel, die am Hochofen arbeiten.

„Grubenhelden“: Neue Marke auf vielen Ebenen heimatverbunden

„Das Ruhrgebiet ist unsere Heimat und auch die Heimat von thyssenkrupp“, erklärt Gründer Matthias Bohm den Hintergrund der Kooperation.

„Grubenhelden-Gründer Matthias Bohm in seinem Store. (Archivfoto) Foto: Marcel Kusch/dpa

„Kohle und Stahl sind prägende Faktoren in der Geschichte dieser Region, die für Wandel, Vielseitigkeit, aber vor allem auch für Werte wie Ehrlichkeit und Zusammenhalt steht.“ Da die „Grubenhelden“ eben diese Werte und Geschichte seit Tag leben, passe die Kooperation mit dem Stahlgiganten so gut.

Doch nicht nur die Stoffe der Schmelzermäntel sind in die Produktion integriert, die Zuschnitte und Accessoires für die Kollektion werden in der Inklusionswerkstatt bei „thyssenkrupp Steel“ in Duisburg hergestellt.

In der „august&alfred“-Kollektion sind alte Schmelzermäntel zu neuen Kleidungsstücken verarbeitet wurden. Foto: Grubenhelden

So ist „august&alfred das klare Bekenntnis zu unserer industriellen Heimat und die Anerkennung der unterschiedlichsten Biografien“, stellt Frederik Hoffmann, Leiter des Bereichs Inklusion bei „thyssenkrupp Steel“.

Offiziell zu kaufen gibt es das neue Werk der „Grubenhelden“ ab dem 10. Oktober 2020 – am Samstag um 19 Uhr werden die Stücke im Livestream auf dem Youtube-Kanal der „Grubenhelden“ vorgestellt. (kv)