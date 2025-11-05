Glühwein-Verkäufer auf Weihnachtsmarkt in Essen mit Preis-Ansage – so günstig ist eine Tasse fast nirgendwo

Für die meisten Menschen darf bei einem Weihnachtsmarkt-Besuch eines nicht fehlen: eine Tasse Glühwein oder gerne auch mal mehr. Doch die Anzahl könnte in diesem Jahr noch mehr als zuvor vom Preis abhängen. Der durchschnittliche Preis für einen Glühwein liegt 2025 bei den Weihnachtsmärkten in NRW zwischen 3,80 und 5 Euro. Für manche ist da eine Schmerzgrenze endgültig erreicht.

Beim Glühweineck oder der Almstub’n auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele kostet der Glühwein vier Euro. Hier haben die Händler den Preis im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten. Doch es gibt noch einen anderen Glühwein-Stand – und zwar den von Günter Spiekermann – wo die Tasse sogar nur 3,50 Euro kostet. DER WESTEN hat dem Verkäufer bei der Eröffnung am Sonntag (2. November) einen Besuch abgestattet.

Glühwein für 3,50 Euro auf dem Steeler Weihnachtsmarkt

Günter Spiekermann hat seinen Stand in unmittelbarer Nähe zum drehenden Weihnachtsbaum aufgebaut. Solange wie es den Steeler Weihnachtsmarkt gibt, so lange verkauft Spiekermann hier schon seinen Glühwein – und zwar selbstgemachten Glühwein. Darauf ist der 74-Jährige stolz, denn „den Aufwand machen sich die meisten gar nicht mehr“.

Zuhause wird das warme Getränk liebevoll und mit viel Geduld angerichtet. Dabei setze er auf echte Gewürze, sodass nach eigenen Angaben Konservierungs- oder Farbstoffe sowie Geschmacksverstärker in seinen Mischungen nicht vorkommen. Doch sein Glühwein hebt sich nicht nur von der Rezeptur oder dem Geschmack her ab, sondern auch vom Preis! Nur 3,50 Euro kostet die Tasse roten Glühwein – und das schon seit vier Jahren. Das Pfand für die Tasse liegt bei 2 Euro.

Günter Spiekermann verkauft schon seit 49 Jahren auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Glühwein. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

„Ich verdiene halt ein bisschen weniger, aber in der heutigen Zeit finde ich, dass eh schon alles teurer geworden ist und solange ich noch was verdiene, will ich auch den Preis nicht anheben. Es sei denn der Glühwein wird deutlich teurer, dann müsste ich den Preis auch anheben“, erklärt Günter Spiekermann im Gespräch mit DER WESTEN. Soweit bekannt sollen nur noch zwei weitere Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet ebenfalls die Tasse für 3,50 Euro verkaufen (welche das sind, liest du hier).

Hohe Preise hängen oft von der Standgebühr ab

Seinen Kollegen macht der Glühwein-Verkäufer jedoch keine Vorwürfe, dass sie die Preise angehoben haben. Das hängt oftmals von verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel der Standgebühr ab, die die jeweilige Stadt festlegt. So zumindest erklärt sich der Rentner den hohen Preis von 5 Euro in Düsseldorf für eine Tasse. „Die müssen ja auch irgendwie klarkommen. Wenn hier die Standgebühren von der Stadt extrem angehoben werden, dann kann ich meine 3,50 Euro auch nicht mehr halten“, gibt er zu bedenken.

Weißen Glühwein gibt es bei dem 74-Jährigen und seiner Frau Kerstin übrigens nicht – dafür sei einfach kein Platz. Spiekermann blickt zuversichtlich auf die kommenden Wochen – und im Idealfall auch die nächsten Jahre. „Ich freue mich jedes Jahr wieder drauf und ich möchte noch so lange wie es geht hier stehen“, betont er freudestrahlend. Selbst in zehn Jahren, also mit 84, sieht er sich noch auf dem Steeler Weihnachtsmarkt Glühwein verkaufen, insofern die Gesundheit mitspielt.