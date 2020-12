Galeria Karstadt Kaufhof-Schock: Diese Nachricht schlug in diesem Jahr ein wie eine Bombe!

Essen. Der 19. Juni 2020 schlug ein wie eine Bombe! An diesem Freitag wurde die Nachricht bekannt gegeben: 62 Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen sollen schließen. Einige weitere Jobs sollten gestrichen werden. Mitarbeiter und Kunden waren gleichermaßen geschockt.

Auch waren viele Häuser in NRW betroffen. Nicht nur die beiden Filialen in Düsseldorf und Dortmund, sondern auch am Stammsitz in Essen sollte Schluss sein. Das Kaufhaus im Limbecker Platz sollte dicht machen und auch der Standort von Galeria Karstadt Kaufhof am Hauptbahnhof stand auf der Abschussliste.

Galeria Karstadt Kaufhof: Schock für Mitarbeiter und Kunden - Etliche Filialen dicht

Viele Kunden sprachen von einer „krassen Fehlentscheidung“ und auch Politiker in Essen entwarfen eine emotionale Stellungnahme >>>hier mehr lesen.

Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte im Mai bereits vor den Schließungsplänen und einer damit einhergehenden Verödung der Innenstädte. „Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant“, sagte er. Auch Verdi warnte vor der heftigen Schließungswelle.

Der Oberbürgermeister Thomas Geisel in Düsseldorf, Thomas Westphal (Oberbürgermeister Dortmund) oder Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen setzten unter anderem alles daran, die Schließungen noch abzuwenden.

Galeria Karstadt Kaufhof: Viele Mitarbeiter musstenim Herbst Abschied nehmen. Hier in einer Filiale in Essen. Foto: Alexander Blum/dpa

Schlussendlich sicherte der 87 Seiten lange Insolvenzplan einigen Filialen das Überleben. Im Sommer wurde beschlossen, dass definitiv rund 50 Häuser schließen. 126 der 172 Standorte sollten in Deutschland erhalten bleiben.

Das ist Galeria Karstadt Kaufhof:

Galeria Kaufhof und Karstadt sind im Jahr 2019 fusioniert

es entstand der Name Galeria Karstadt Kaufhof sowie ein neues Logo

Die Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

auch die Corona-Pandemie kostete den Konzern rund 1,4 Milliarden Euro (Stand Prognose Mai 2020)

Essen ist Stammsitz des Konzerns

Mit einem Teilerfolg: Der Stammsitz in Essen durfte im Einkaufszentrum Limbecker Platz bestehen bleiben. Die Filiale am Willy-Brandt-Platz wurde hingegen im Herbst geschlossen. Zuvor gab es einen großen Ausverkauf mit satten Rabatten. Am letzten Verkaufssamstag (17. Oktober) verabschiedeten sich die Verkäufer tränenreich bei einer Traueraktion auf dem Willy-Brandt-Platz. An diesem Tag machte elf Filialen in NRW dicht. Hier mehr lesen >>>

Auch in Düsseldorf konnte Galeria Karstadt Kaufhof an der Shadowstraße gerettet werden. Der gegenüberliegende Kaufhof sowie Karstadt Sport konnten nicht offen gehalten werden.

In NRW wurde Dutzende Filialen von Karstadt Kaufhof geschlossen

In NRW wurden unter anderem Filialen in Dortmund, Witten, Düsseldorf, Essen, Bonn, Brühl und Iserlohn geschlossen. (js)