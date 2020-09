Galeria Karstadt Kaufhof: Gläubiger haben entschieden – das passiert jetzt mit dem Konzern

Essen. Seit Monaten gibt es immer wieder Neues zum angeschlagenen Konzern Galeria Karstadt Kaufhof. Zunächst hieß es, dass mehr als die Hälfte aller Filialen geschlossen werden sollte, dann konnten einige gerettet werden. Nun mussten die Gläubiger entscheiden, ob sie den Sanierungsplan abnicken.

Die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof lag bis zuletzt in der Hand zahlreicher Gläubiger. Diese mussten in einer Versammlung entscheiden, wie es mit dem Konzern weitergeht.

Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof endgültig besiegelt

Konkret wurde darüber verhandelt, ob „nur“ 50 Filialen schließen und anstatt aller Jobs „nur“ knapp 6.000 wegfallen. Nun ist die Entscheidung um den Sanierungsplan gefallen.

Die Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof ist entschieden. Foto: dpa

Und die Gläubiger haben zugestimmt. Sie verzichten auf insgesamt rund 2,2 Milliarden Euro, um Galeria Karstadt Kaufhof weiter erhalten zu können.

Das ist Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Kaufhof und Karstadt sind im Jahr 2019 fusioniert

es entstand ein neues Logo und der Name Galeria Karstadt Kaufhof

Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

die Corona-Pandemie kostet den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro

Essen ist der Stammsitz des Konzerns

Trotzdem fallen eben jene 6.000 Stellen weg, 50 Filialen werden geschlossen. Davon auch betroffen die Karstadt Sports Filiale im Limbecker Platz in Essen und die Galeria Kaufhof Filiale am Willy-Brand-Platz in Essen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Jetzt wird es ernst! Dieser Termin könnte alles entscheiden

Da Essen der Stammsitz des Konzerns ist, war der Schock in den Filialen besonders groß, da niemand mit einer Schließung gerechnet hätte.

Verdi befürwortete den Sanierungsplan

Ein Verdi-Sprecher sagte gegenüber „Radio Essen“, dass man dazu geraten habe, dem Plan zuzustimmen. Denn es sei besser, knapp 6.000 Stellen zu verlieren als alle Jobs streichen zu müssen. (fb)