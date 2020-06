Galeria Karstadt Kaufhof: So viele Filialen in NRW werden geschlossen ++ 7500 Jobs fallen weg ++ auch Karstadt Sports betroffen

Essen. Galeria Karstadt Kaufhof muss 62 von 172 Filialen in Deutschland schließen.

Nun sollen die Mitarbeiter am Freitagnachmittag informiert werden, welche Häuser es genau trifft. Und damit auch, wer seinen Job verliert.

In unserem Newsblog erfährst du alle Entwicklungen bei Galeria Karstadt Kaufhof und ob auch deine Stadt mit einer Schließung rechnen muss.

Freitag, 19. Juni

14.45 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil äußert sich

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die Beteiligten bei Galeria Karstadt Kaufhof dazu aufgefordert, bei der Sanierung des Unternehmens auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. „Ich erwarte, dass von pauschalen Kürzungsplänen auf dem Rücken der Beschäftigten Abstand genommen wird“, sagte Heil laut einer Mitteilung seines Ministeriums am Freitag.

Zudem sollten Zukunftskonzepte für die von der Schließung bedrohten Filialen entworfen werden. Eigner und Gläubiger seien in der Pflicht, keine „radikalen Abbaupläne“ zu verfolgen, sondern in den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu investieren.

Nun ist allerdings bekanntgegeben worden, welche Filialen von den Schließungen betroffen sind. Vor allem in NRW und im Norden sollen viele Standorte dicht gemacht werden.

14.33 Uhr: Bielefeld und Gütersloh ebenfalls betroffen

In NRW sind neben den beiden Filialen am Stammsitz in Essen auch Häuser in Hamm, Iserlohn, Gütersloh und Bielefeld von den Schließungen betroffen. Das berichtet die WAZ.

14.18 Uhr: Ein Dutzend Filialen in NRW werden geschlossen

In ganz NRW sollen nach ersten Informationen rund zwölf Häuser des Konzerns geschlossen werden, davon fünf im Ruhrgebiet. Beide Filialen in Essen sollen den Kürzungen zum Opfer fallen und auch die Häuser in Dortmund stünden auf der Streich-Liste. Ebenso treffen soll es die Kaufhof-Filiale in Witten und zwei Filialen in Düsseldorf.

14.10 Uhr: In Essen werden beide Filialen geschlossen

In Essen sollen die Filialen am Willy-Brandt-Platz und im Limbecker Platz geschlossen werden. Das sollen die Mitarbeiter laut Medienberichten am Freitagmittag bei einer Betriebsversammlung erfahren haben. Für die Einkaufsstadt ist das ein Schlag ins Gesicht. Rund 200 Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Diese Entscheidung ist vor allem deswegen brisant, da der Konzern seinen Stammsitz in Essen hat.

13.58 Uhr: Stunde der Wahrheit schlägt

Um 14 Uhr erfahren die Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof, welche Filialen geschlossen werden. Bisher sind nach übereinstimmenden Medienberichten mehrere Filialen aus Frankfurt und Hamburg betroffen. Auch in Bremerhaven werden Häuser geschlossen.

12.25 Uhr: Bis zu 7500 Stellen fallen weg, auch Karstadt Sports ist betroffen

62 Filialen werden geschlossen, dazu kommen noch 20 Karstadt Sports Filialen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Insgesamt fallen 6000 Vollzeitstellen weg, das betrifft circa 7500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (auch Teilzeitstellen betroffen). Für sie soll eine Transfergesellschaft gegründet werden. Sie sollen bei einer Kündigung auf Wunsch für mindestens sechs Monate „in eine Transfergesellschaft zur Beschäftigung und Qualifizierung überführt“ werden.

Zusätzlich werden 100 von 130 Reisebüros geschlossen.

„Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, erklärte Stefanie Nutzenberger, Mitglied des Verdi-Bundesvorstands. Als Erfolg wertete die Gewerkschaft, dass der vom Unternehmen ursprünglich geplante Abbau von zehn Prozent der Stellen in den verbleibenden Filialen vom Tisch sei.

12.05 Uhr: Essener Warenhaus schließt Filiale zum Mittag

Die Filiale am Willy-Brandt-Platz in Essen schließt am Freitag bereits um 13.45 Uhr die Türen. Denn um 14 Uhr erfahren die Angestellten, ob auch das Haus nahe des Hauptbahnhofes geschlossen wird.

Die Filiale im Limbecker Platz bleibt weiterhin geöffnet, dort ist nichts von einer Schließung ab Freitagmittag bekannt.

11.40 Uhr: Schließung sei unvermeidbar

Die Schließung von mehr als einem Drittel der Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen ist nach Einschätzung der Unternehmensführung der einzige Weg, um das Unternehmen zu retten. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag.

Ob die Filiale in Mülheim an der Ruhr erhalten bleibt, ist unklar. Foto: Funke Foto Services

Neben den bereits 62 erwähnten Filialen seien auch zwei Schnäppchencenter betroffen. Mindestens 5000 Stellen fallen durch die Schließungen weg.

10.30 Uhr: Mitarbeiter werden am Nachmittag über Details informiert

Am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr will die Geschäftsführung von Galeria Karstadt Kaufhof die Mitarbeiter über die genauen Details der Filial-Schließungen informieren. Dann soll auch bekannt gegeben werden, welche Häuser konkret betroffen sind.

Circa zwei Stunden eher sollen die Führungskräfte über die Zukunftsplanung eingeweiht werden.

Protestaktionen gegen Schließungen in einer Filiale in Köln. Foto: dpa

>>> Galeria Karstadt Kaufhof: Paukenschlag – Bericht: 60 Standorten droht Schließung

Donnerstag, 18. Juni

20 Uhr: Galeria Karstadt Kaufhof gibt Schließung Dutzender Filialen bekannt

Der Handelsriese war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. 62 der 172 Filialen sollen geschlossen werden, Tausende Arbeitsplätze fallen weg. Welche Filialen genau betroffen sind, ist noch unklar.

Die Zahl der Filialschließungen fällt allerdings etwas geringer aus als zunächst befürchtet. Ursprünglich hatte die Geschäftsführung sogar signalisiert, dass im Zuge der Sanierung des ums Überleben kämpfenden Unternehmens bis zu 80 Filialen geschlossen werden könnten. Doch konnte durch Zugeständnisse von Vermietern und Beschäftigten offenbar noch Schlimmeres verhindert werden.

Erst am Donnerstagabend hatten sich das Unternehmen, der Gesamtbetriebsrat und die Gewerkschaft Verdi auf einen Sozialplan und einen Interessenausgleich verständigt. Bestandteil der Einigung ist auch eine Transfergesellschaft für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen müssen. Zudem wurden tarifliche Regelungen für die Beschäftigten getroffen, die im Unternehmen bleiben.

Der gerichtlich bestellte Sachwalter Frank Kebekus begrüßte die Einigung mit den Arbeitnehmern. Jetzt müsse aber auch noch „zeitnah“ eine befriedigende Lösung mit den Vermietern gefunden werden.

------------------

Galeria Karstadt Kaufhof

Galeria Kaufhof und Karstadt waren im Jahr 2019 fusioniert

es entstand ein neues Logo und der Name Galeria Karstadt Kaufhof

Fusion kostete bereits viele Arbeitsplätze

die Corona-Pandemie kostet den Konzern nach eigenen Angaben rund 1,4 Milliarden Euro

------------------

Der Handelsriese war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Galeria Karstadt Kaufhof rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Der Konzern will 62 Filialen schließen. Foto: dpa

Wenn große Warenhäuser gehen, hat das harte Auswirkungen auf Innenstädte

In vielen Kommunen dürfte die Bekanntgabe der Schließungsfilialen mit großer Unruhe erwartet werden. Norbert Portz vom Deutschen Städte- und Gemeindebund warnte schon bei Bekanntwerden der ersten Schließungspläne im Mai vor der Gefahr einer Verödung vieler Innenstädte. „Galeria Karstadt Kaufhof ist nicht irgendwer. Die Warenhäuser sind für viele Innenstädte systemrelevant“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Gerade für viele strukturschwächere Innenstädte sei ein Verlust der Warenhäuser nach seiner Einschätzung kaum auszugleichen. (fb/dpa)