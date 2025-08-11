Galeria beendet in Essen eine Ära – doch ein Detail wird für immer daran erinnern

Galeria verlegt seine Unternehmenszentrale von Essen nach Düsseldorf. Der Umzug erfolgt zum 1. September und betrifft alle 690 Mitarbeitenden. Das neue Service-Center wird in das Gebäude „RWI 4“ in Düsseldorf-Unterbilk nahe dem Medienhafen einziehen. Dieser Wechsel war schon seit dem vergangenen Jahr im Rahmen der jüngsten Insolvenz angekündigt worden.

Galeria betonte, dass der neue Standort eine Nähe zu den Filialen in den Innenstädten ermöglichen soll. Die bisherige Zentrale in Essen wurde in den Jahren 1967 bis 1969 errichtet. Sie diente damals dem Warenhauskonzern Karstadt, der ein Vorgänger von Galeria war. Der Architekt Walter Brune aus Düsseldorf entwarf die Anlage.

Galeria beendet in Essen eine Ära

Ursprünglich bestand die Zentrale aus drei Gebäuden, ein viertes kam später hinzu. „Zu Hochzeiten arbeiteten in der Karstadt-Zentrale rund 3.000 Menschen“, berichtete die WAZ. Im Jahr 2017 wurde das Ursprungsgebäude unter Denkmalschutz gestellt. Das Gutachten wertete es als bedeutsam für die Essener und regionale Geschichte sowie die Entwicklung der Arbeitswelt.

Teile der Zentrale wurden in den letzten Jahren von der Landespolizei Nordrhein-Westfalens genutzt. Die Immobilie stand zuletzt im Besitz der insolventen Signa-Gruppe des Immobilien-Moguls René Benko. Die Zukunft der leerstehenden Flächen in Essen ist derzeit ungewiss.

Detail wird für immer an Galeria in Essen erinnern

„Es ist bedeutend für die Geschichte der Stadt Essen und des Ruhrgebietes“, so ein Gutachten über den denkmalgeschützten Ursprungsbau. Galeria Essen verlässt damit seinen langjährigen Sitz, der viele Wegmarker in der Unternehmensgeschichte darstellt. Der Schritt hin zu einem moderneren Standort soll neue Perspektiven eröffnen.

Mehr News:

Dies wirft jedoch auch Fragen über die Nutzung der früheren Flächen auf. Die Entscheidung dürfte langfristig nicht nur Galeria, sondern auch den Standort Essen beeinflussen. Ein wichtiges Detail aber wird weiter bestehen bleiben. Welches das ist, kannst du hier bei der WAZ lesen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.