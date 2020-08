„First Dates“: Essenerin kommt mit Begleitung – und ER freut sich drüber

Denise aus Essen will in der VOX-Show „First Dates“ ihren Traummann finden. Denn bisher hat es im normalen Alltag für die 27-Jährige leider nicht geklappt.

Seit vier Jahren ist die quirlige Frau aus Essen schon Single, warum das so sei, wisse sie auch nicht. Jedoch habe sie auch die ein oder andere Macke. So ist Denise sehr tollpatschig, habe sich sogar kurz vor der Show noch die Stirn gestoßen.

„First Dates“ (VOX): Denise aus Essen sucht den Mann fürs Leben

Glücklicherweise habe sie aber keine bleibenden Schäden davon getragen. Wirklich ein Glücksfall, schließlich hätte es bei Denise' Tollpatschigkeit durchaus noch zu anderen Unglücksfällen im Restaurant von „First Dates“-Gastgeber Roland Trettl kommen können. Die Essenerin kam nämlich nicht allein in die Show. Sie hatte zwei Begleiter dabei. Und die waren durchaus zerbrechlich.

Denise brachte nämlich zwei Flaschen Stauder mit. Eine für Starkoch Roland Trettl und eine für ihr Blind-Date. Den Kevin. Der war extra aus Lünen nach Köln gereist, um die Essenerin kennenzulernen.

„First Dates“: Bier, Borussia, aber kein zweites Date

Kevin bekam ein Bier geschenkt, jedoch nicht das Herz von Denise. Foto: Screenshot VOX

Und nicht nur das Bier sollte zwischen den beiden schnell das Eis brechen. Schließlich sind beide Fan des ruhmreichen BVB. Das verbindet.

Oder wie Kevin es so treffend ausdrückte: „Das passt einfach.“ Leider sah Denise das anders. Kevin sei einfach nicht der Typ Mann, den sie suche. Schade drum.

