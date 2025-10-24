Feuerwerk in Essen abgesagt – Besucher können nur Trübsal blasen

Schlechte Nachrichten für alle, die sich auf ein spektakuläres Lichter-Feuerwerk in der Essener Innenstadt gefreut hatten: Das Feuerwerk zur Eröffnung der 76. Essener Lichtwochen am Sonntag (26. Oktober) muss kurzfristig abgesagt werden.

Der Grund: Das Wetter spielt nicht mit.

Feuerwerk zur Lichtwochen-Eröffnung in Essen abgesagt

Nach Angaben der EMG – Essen Marketing GmbH sind für den Abend stärkere Windböen vorhergesagt. „Wind und Feuerwerk schließen sich leider aus. Die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass Funken ins Publikum fliegen oder Raketen unkontrolliert explodieren“, erklärt Dennis Nolda, Leiter der Veranstaltungsabteilung bei der EMG. Nach Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst wurde daher entschieden, das Feuerwerk vorsorglich zu streichen – aus Sicherheitsgründen.

Ganz ohne Feier bleibt der Sonntag aber nicht! Die Lichtwocheneröffnung findet wie geplant statt – nur eben ohne Raketen am Himmel. Gegen 18 Uhr werden Oberbürgermeister Thomas Kufen und EMG-Geschäftsführer Richard Röhrhoff die festlichen Lichter vor dem Grillo-Theater offiziell einschalten. Im Anschluss folgt der traditionelle Rundgang in Richtung Marktkirche – angeführt vom Schönebecker Jugendblasorchester, das für musikalische Stimmung sorgt.

Verkaufsoffener Sonntag lockt zum Bummeln

Wer sich schon früher in die Innenstadt aufmacht, kann außerdem ganz entspannt shoppen: Von 13 bis 18 Uhr öffnen viele Geschäfte in der Essener City ihre Türen. Ideal für alle, die schon nach ersten Weihnachtsgeschenken oder andere schöne Dinge suchen. Und auch abseits der Schaufenster wird es nicht langweilig: Eine Marching Band, Stelzenläufer, ein Magier und ein Ballonkünstler sollen für Unterhaltung in den Einkaufsstraßen sorgen. Übrigens: Die Lichter bleiben bis zum 3. Januar 2026 eingeschaltet.

Zwar müssen die Essener in diesem Jahr auf das große Eröffnungsfeuerwerk verzichten – doch die Lichtwochen selbst werden auch 2025/26 wieder für strahlende Gesichter sorgen. Und wer weiß: Vielleicht zeigt sich der Himmel am Sonntag ja trotzdem von seiner besten Seite – ganz ohne Pyrotechnik.