Essenerin landet am Flughafen Düsseldorf – und erlebt bitterböse Überraschung

Es sollte eine entspannte Auszeit werden. Raus aus dem regnerischen Herbst in Essen, rein ins sonnige Vergnügen in Ägypten.

Doch die Entspannung war bei Heike Siemes nach der Ankunft am Flughafen Düsseldorf am Samstag (11. Oktober) wie weggeblasen. „Das war ein Drama und ist es noch heute“, sagt die Essenerin im Austausch mit DER WESTEN.

Essenerin erlebt Urlaubs-Albtraum am Flughafen Düsseldorf

Zurück am Flughafen Düsseldorf musste Heike Siemes feststellen, dass fünf Koffer und Sondergepäck nicht an Bord waren. Sie selbst habe am Flughafen Hurghada gesehen, dass zahlreiche Koffer aus der Maschine ausgeladen worden waren.

Ein Mitarbeiter habe dann am NRW-Airport bestätigt, dass 107 Koffern in Ägypten geblieben seien. „Er verteilte Zettel, auf denen wir eine Kofferbeschreibung nebst Kofferscancode angeben sollten, sammelte diese dann ein und verschwand.“ Danach passierte erst einmal: nichts.

Weil sich in den Folgetagen nichts regte, habe die Essenerin ihren Reiseveranstalter Tui kontaktiert. Der habe sie auf eine ukrainische Airline verwiesen, die angeblich verantwortlich gewesen sei. Die wiederum weiter an „DAN Air“. Auf Nachfrage von DER WESTEN verwies auch Tui auf die Zuständigkeit der rumänischen Fluggesellschaft.

Koffer durchwühlt – und unvollständig

Doch sowohl die Anfragen der Essenerin als auch von DER WESTEN gingen bei „DAN Air“ bislang ins Leere. Eine eigene Recherche ergab, dass ein Teil der zurückgelassenen Koffer nachträglich am Flughafen Düsseldorf angekommen sei, so die Essenerin.

Und so wurde ein Teil des Gepäcks am Samstag (18. Oktober) zur Heike Siemes geliefert: „Durchwühlt und nicht vollständig“, erklärt die Essenerin. Weitere Infos zu den verbliebenen Koffern? Fehlanzeige! Dementsprechend verärgert ist die Ägypten-Urlauberin: „Ich bin selber unternehmerisch tätig und kann auch nicht so mit meinen Kunden und Auftraggebern umgehen.“ Ob sich die Essenerin eine solche Reise noch einmal antut, ist fraglich.

