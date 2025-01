Essenerin lief über Aldi-Parkplatz – danach sollte nichts mehr sein, wie es war

Das Jahr 2024 mit all seinen Höhen und Tiefen ist Geschichte. Daher ist es an der Zeit, auf die dramatischsten, emotionalsten, aber auch traurigsten Geschichten zurückzublicken, die die Leser in den vergangenen Monaten berührt haben. Eine solche ereignete sich im Sommer in der Stadt Essen.

Am 3. Juli wollte Daniela Pignatelli einen Aldi-Parkplatz überqueren. Danach war sie völlig aufgelöst. Die Essenerin wird ihre Entscheidung wohl für immer bereuen.

Essen: Frau überquerte Aldi-Parkplatz – und bereut es zutiefst

Die junge Frau überquerte den Aldi-Parkplatz nur, um nach dem Besuch eines Fitnessstudios nach Hause zu kommen. Doch wenig später stellte die Frau aus Essen fest: Ihr Ehering ist verschwunden! Daniele Pignatelli vermutet, dass ihr dieser auf dem Aldi-Parkplatz an der Heinrich-Held-Straße 39 abhandengekommen sein muss. Ein Schock für die frisch verheiratete Frau! In einem Gespräch mit DER WESTEN erzählte sie, was das Schmuckstück für sie so besonders macht.

Denn das Schmuckstück der verzweifelten Frau, die auf den Tag genau einen Monat vorher geheiratet hatte, wurde aus den Eheringen von Daniela Pignatellis Eltern hergestellt. Ihr Vater verstarb im Februar dieses Jahres, wodurch er traurigerweise nicht mehr an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen konnte. Auch ihre Mutter verstarb bereits in jungen Jahren. So war der Ehering etwas ganz Besonderes für die Frau aus Essen.

„Die Steine in dem Ring hatte meine Mutter für meinen Vater einarbeiten lassen in einem Ring, den er am kleinen Finger trug. Der Juwelier meiner Eltern hat unsere Ringe dann aus dem Altgold gegossen und die Steine verwendet“, trauerte sie.

„Das hätte ich wirklich nicht erwartet“

Um den Ring wiederzufinden, meldete die Frau den Verlust in der Facebook-Gruppe „NETT-WERK Essen“. In nur wenigen Tagen wurde der Beitrag mehr als 2.000 Mal geteilt – Danielle Pignatelli sei zutiefst gerührt: „Das hätte ich wirklich nicht erwartet“. Als eine helfende Hand sogar mit einem Metalldetektor loszog, verschlug es ihr Glatt die Sprache: „Total lieb. Ich bin echt sprachlos“, erzählte die junge Frau.

Leider fehlte von dem Ehering zum Zeitpunkt des Interviews noch immer jede Spur. Die Frau aus Essen hoffte jedoch inständig, dass das emotional wertvolle Schmuckstück wieder seinen Weg zurück zu ihr findet.