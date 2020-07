Essener heiratet bei „Hochzeit auf den ersten Blick" (Sat1) seine Traumfrau – ein Jahr später …

View this post on Instagram

Heute vor einem Jahr 🤵👰🏼 . Auf den Tag genau ist es 1 Jahr her, dass sich mein Leben komplett geändert hat. Beim Zurückblicken kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen. Die Zeit vergeht so schnell. Und wir sind gerade erst am Anfang. Ich liebe Dich, @cindy.hadeb ❤ . #hochzeitaufdenerstenblick #hadeb #hadeb2019 #cindyundalex #hochzeitstag #hochzeit #brautundbräutigam #ersterhochzeitstag #forever #klosterwendhusen