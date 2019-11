Essener Kurde übergießt sich mit Benzin und zündet sich an

Essen/Genf. Der Konflikt in Nordsyrien schwelt weiter und die Auseinandersetzung zwischen türkischen Nationalisten und Kurden drohen auch außerhalb der Krisenregion zu eskalieren. Wie groß die Verzweiflung der Kurden sein muss, das deutet nun eine unfassbare Tat eines 31-jährigen Kurden aus Essen an.

Vor der Genfer Zentrale der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen (UNHCR) übergoss sich der Mann aus Essen am Mittwochmorgen mit Benzin und zündete sich an. Über den Fall berichtete die „WAZ“.

Essen: Junger Mann zündet sich in Genf an

Die mutmaßlich politische motivierte Tat ereignete sich am Morgen direkt vor dem UNHCR-Gebäude. Laut Angaben der örtlichen Polizei habe der Mann schwer verletzt überlebt. Seit vier Jahren soll er in Essen gelebt haben, wie die „WAZ“ berichtete.

Das kurdische Nachrichtenportal ANF.news zitierte den Bruder des Mannes, der in Genf lebt und den der Essener besuchen wollte. Er habe nichts von der Aktion seines Bruders geahnt. Noch am Vorabend habe sich sein Bruder über die Untätigkeit und das Schweigen der UN zu den Vorgängen in Syrien geärgert.

Wie die „WAZ“ weiter berichtet, habe die Tat bei den in Essen lebenden Kurden Entsetzen hervorgerufen. Alle Informationen zum Vorfall gibt es bei der „WAZ“. (dav)