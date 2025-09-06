Essendiese nach krasser Insta-Challenge mit nachdenklichen Worten – plötzlich fällt das Wort „Abschied“

Mit den Ergebnissen dieser Meme-Challenge auf Instagram hätte wohl niemand gerechnet – erst recht nicht die Jungs von „essendiese“. Die Nutzer haben das Essener Kollektiv nämlich nicht nur kräftig unterstützt, sondern es wurde gleich ein neuer Rekord aufgestellt. Auf Instagram wendet sich „essendiese“ an alle Nutzer mit Worten, die zeigen, dass der Erfolg sie zum Nachdenken gebracht hat.

Auf Instagram schreibt das Kollektiv aus Essen: „Was in den letzten 48 Stunden hier passiert ist, können wir nicht wirklich mit Worten beschreiben.“ In einem großen Meme-Duell von 1Live trat „essendiese“ gegen andere Meme-Seiten aus NRW an. Die Regeln? Der Beitrag mit den meisten Kommentaren, gemessen an der Followerzahl, gewinnt (mehr dazu hier >>>).

„Essendiese“ knackt deutschen Rekord

Der Wettbewerb ist zwar bisher nicht entschieden, jedoch ist in Essen bereits eine Sache klar: „essendiese“ hat einen neuen Rekord aufgestellt (Stand 17 Uhr). Ungläubig berichtet das Kollektiv in einer Stellungnahme: „Wir alle haben mit 21.692.096 Kommentaren den deutschen Rekord gebrochen und sind so gut wie auf Platz 2 im weltweiten Ranking.“

Ein unglaublicher Erfolg, der kaum zu fassen ist. In dem Statement spricht „essendiese“ über den „Zusammenhalt in der Stadt, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus“ und hebt die Einheit der Community hervor, die sie aufgebaut haben. Das Kollektiv erklärt: „Hinter diesen zahlreichen Accounts stecken zahlreiche Menschen, die in den letzten 47 Stunden auf seltsame Art und Weise miteinander verbunden waren.“

„Es fällt uns aktuell sehr schwer, das alles zu verarbeiten.“

Dabei fallen auch Worte, die zeigen, dass die Aktion das Kollektiv nachdenklich gemacht hat. Was eigentlich als Meme-Seite von zwei Jungs aus Essen anfing, ist mittlerweile deutlich gewachsen: mit Veranstaltungen, Aktionen, Kooperationen und – ganz vorn dabei – dem Projekt Rüttenscheid. Große Erfolge, die „essendiese“ in nur sehr kurzer Zeit erreicht hat. In dem Statement gestehen die Jungs aus Essen: „Es fällt uns aktuell sehr schwer, das alles zu verarbeiten.“

Auch wenn die beiden Essener ihr Gesicht nicht zeigen, stehen sie mit ihrem Kollektiv „essendiese“ in der Öffentlichkeit. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf ihr Privatleben. Nicht nur bleibt dafür kaum noch Zeit, auch lastet auf den beiden Jungs einiges an Druck. All diese Aspekte wurden den Essenern von „essendiese“ durch das 1Live-Meme-Duell noch einmal bewusst – und die beiden haben beschlossen, etwas zu verändern.

Die Fans von „essendiese“ können jedoch beruhigt sein, denn die beiden betonen sofort: „Das ist hier jetzt kein Abschied.“ Stattdessen erklärt das Kollektiv: „Die letzten 48 Stunden haben uns irgendwie gezeigt, dass wir dieses Gefühl des Zusammenhalts mehr in das Stadtbild tragen wollen.“ Zum Abschluss bedanken sich die Jungs aus Essen noch einmal bei ihrer Community für die enorme Unterstützung, die sie in dem Meme-Duell erfahren haben: „Es hat viele Menschen – auch uns – echt was bedeutet.“