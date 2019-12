Schlimm was einem Taxifahrer in Essen widerfahren ist. (Symbolbild)

Essen: Zwei Männer steigen in ein Taxi – dann beginnt für den Taxifahrer (72) das Drama

Essen. In der Nacht zum Sonntag wurde ein Taxifahrer (72) in Essen-Frintrop Opfer eines Überfalls durch zwei junge Männer.

Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 20 Jahre alte Männer handeln. Die beiden sollen den Taxifahrer aus Essen mit Waffe bedroht und sogar auf das Taxi geschossen haben.

Essen: Bewaffnete Räuber stehlen mehrere hundert Euro von Taxifahrer

Die beiden Täter stiegen am Halteplatz Helenenstraße, Ecke Husmannshofstraße in das Taxi ein und wollten zum Frintroper Markt gebracht werden. Als das Taxi dort ankam, soll einer von ihnen plötzlich eine Schusswaffe gezogen und in gebrochenem Deutsch Bargeld von dem Taxifahrer verlangt haben.

Der 72-jährige Essener will zudem bemerkt haben, dass der Komplize auf der Rückbank ebenfalls bewaffnet war.

+++ Essen: Mann niedergeschossen! Polizei sucht nun nach DIESEN beiden Männern +++

Die Täter konnten mehrere hundert Euro erbeuten. Bevor die zwei in Richtung Dellwiger Straße flüchteten, schoss einer der beiden noch einmal in das Taxi, der Fahrer blieb aber unverletzt. Die Polizei vermutet, dass es sich um eine Schreckschusswaffe handelte.

Essen: Polizei sucht Zeugen des Taxi-Überfalls

Die Kripo sucht nun nach Zeugen. Hast du gegen Mitternacht in Frintrop oder Dellwig etwas gesehen, was den Ermittlern in diesem Fall weiterhelfen könnte?

------------------------------------

Mehr Nachrichten aus Essen:

------------------------------------

Die beiden Täter (vermutlich etwa 20 Jahre alt) werden folgendermaßen beschrieben: Einer von ihnen soll dunkelhäutig sein, kurze schwarze Haare haben, etwa 1,75 Meter groß sein und eine schwarze Jacke getragen haben. Sein Komplize hatte wohl kurze blonde Haare und trug eine blaue Jacke.

Wenn du etwas über die Täter weißt, kannst du dich beim Kriminalkommissariat 31 unter der Nummer 0201/829-0 melden.