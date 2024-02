Essen: Billig-Offensive! Kaufhaus bläst zum Angriff und eröffnet FÜNF neue Läden

Du bist Fan von Billig-Kaufhäusern? Dann wird Essen bald dein neues Mekka. Zahlreiche Märkte à la Action, Primark, Decathlon, Kik & Co. gibt es schon. Nun startet ein anderes Unternehmen eine regelrechte Offensive.

Drei Standorte hat Woolworth schon jetzt in Essen. Sehr bald werden es acht sein. Das Billig-Kaufhaus eröffnet innerhalb weniger Monate fünf neue Geschäfte – quer über die Stadt verteilt.

Essen: Woolworth eröffnet fünf neue Filialen

Fast 150 Jahre gibt es Woolworth bereits, wäre vor 15 Jahren fast pleite gegangen. Nun hat das US-Billig-Kaufhaus noch einmal richtig was vor. Die Zahl der Läden soll in den nächsten fünf Jahren auf über 2000 verdreifacht werden. In Essen, im Herzen des Ruhrgebiets, wird die Kette innerhalb kürzester Zeit fünf neue Filialen eröffnen. Seit 60 Jahren ist sie bereits in der Stadt vertreten, nun startet sie eine regelrechte Offensive.

+++ Aldi bringt beliebte Produkte zurück in die Filialen – Kunden rasten aus +++

Drei Standorte gibt es bereits: In Altenessen, Frohnhausen und in der Innenstadt auf der Kettwiger Straße kann man bei Woolworth einkaufen. Am Donnerstag (15. Februar) kommt mit Borbeck (Germaniastraße 253) ein vierter Standort hinzu. Doch das ist erst der Anfang für 2024. Bis Sommer wird die Zahl der Filialen von drei auf stolze acht ausgeweitet.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Nach Borbeck bekommt am 4. April auch Vogelheim eine Woolworth-Filiale (Vogelheimer Staße 168-170). Nur eine Woche später, am 11. April, eröffnet ein Geschäft auf dem Berthold-Beitz-Boulevard 492 im Nordviertel. Zwei weitere Wochen später ist Steele dran, wo am 25. April in de Hansastraße 24-30 ein Kaufhaus eröffnet. Schließlich bekommt die Innenstadt noch eine weitere Filiale, diesmal in der Rathaus Galerie am Porscheplatz. Geplant ist die Eröffnung für den Sommer.