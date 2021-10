Essen: „Szeneviertel“ – hier musst du 2.685 Euro Miete für diese Wohnung hinblättern

Essen: Die Preise für Mietwohnungen im Essener Süden schießen in die Höhe. (Symbolbild)

Essen. Die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung in Essen bringt derzeit viele Menschen an den Rand der Verzweiflung. Es gibt zu wenige Angebote und viele davon sind unverhältnismäßig teuer.

Ein Schnäppchen in einem beliebten Ausgehviertel erscheint da eher wie ein Sechser im Lotto. Das zeigt unter anderem diese Wohnungsanzeige aus Essen.

Essen: Diese Wohnung kostet 2.685 Euro Miete

Penthouse im Viertel mit „Lifestyle-Image“. Was wie ein Lockangebot für eine überteuerte Wohnung in Berlin angepriesen wird, ist eine Annonce für eine Wohnung in Essen. Die wird derzeit bei Ebay Kleinanzeigen angeboten.

Kosten für die Warmmiete: Schlappe 2.685 Euro. Dafür sollen Interessenten eine Wohnung an der Baumstraße unmittelbar an der Grenze des „Szeneviertels Rüttenscheid“ bekommen.

Wer in der Nähe der Rüttenscheider Straße leben möchte, muss häufig tief in die Tasche greifen. (Symbolbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Services

Die Wohnung zeichne sich aus durch eine „gelungene Kombination aus urbanem Wohnen und Lifestyle“. Klingt tatsächlich wenig nach Ruhrgebiet. Immerhin hat die ausgeschriebene Wohnung in Essen einiges zu bieten:

Mehr als 170 Quadratmeter

Zwei große Dachterassen

Aufzug

Hochwertige Ausstattung

Tiefgaragenplatz mit Lademöglichkeit für E-Auto

Der Quadratmeter-Preis für das Objekt liegt also bei rund 16 Euro. Das ist zwar überdurchschnittlich. Aber es kursieren noch ganze andere Angebot bei Ebay-Kleinanzeigen in NRW. Beispiel gefällig? >>>

Immobilien-Experte aus Essen: „So schlimm noch nie erlebt“

Trotzdem sind es solche Anzeigen, die Normalverdiener zur Zeit aus der Fassung bringen. Viele fragen sich: Wer soll sich das leisten?

Ein Immobilien-Experte aus Essen bestätigt, dass die Wohnungssuche derzeit reichlich Nerven kostet: „Das habe ich so schlimm auch noch nicht erlebt“, sagt er gegenüber DER WESTEN. Wem er dafür die Schuld gibt, liest du hier >>>