Essen: So teuer kann das Wohnen in der Pott-Stadt sein – wer kann sich das bitte leisten?

Du möchtest mal so richtig luxuriös in Essen wohnen? Einfach mal ein Wochenende die Vorzüge von wohlhabenden Menschen genießen? Mit direktem Blick auf den Baldeneysee? Dann könnte der folgende Tipp etwas für dich sein.

Ob man sich das mal eben so leisten kann? Viele vermutlich nicht. Denn so teuer kann das Wohnen in der Pott-Stadt wirklich sein.

Essen: Hier wird’s richtig teuer

Laut Informationen der „WAZ“ befindet sich Essens teuerste Airbnb-Unterkunft direkt am Ufer des Baldeneysees. Wer hier für eine Nacht bleiben möchte, der kann schon mal bis zu 1.120 Euro zahlen.

+++ Nach Weihnachtsmarkt Essen – Highlight kehrt wieder in die City zurück +++

Neben dem direkten Blick auf den Baldeneysee verfügt die Unterkunft auch über eine Dachterrasse, einen ganzjährig beheizten Whirlpool und eine Sauna. Purer Luxus also mitten in Essen. Die Luxus-Unterkunft, welche über das Online-Buchungsportal Airbnb angeboten wird, befindet sich in Essen-Kupferdreh.

Essen: So groß ist die Unterkunft

Laut „WAZ“ ist das Luxus-Haus insgesamt 200 Quadratmeter groß und liegt am Rande der Neubausiedlung „Am Seebogen“ in Essen-Kupferdreh. Zur Ausstattung gehören auch ein großer Garten, welcher mit Stühlen und Tischen ausgestattet ist. Für den perfekten Urlaubsflair stehen Palmen auf der Wiese.

Wer gerne Filme schaut, findet einen großen Beamer und eine Leinwand im Wohn- und Essbereich des Hauses. Die Küche ist stilecht mit einer Siebträgermaschine ausgestattet. Für die musikalische Untermalung sorgt eine Bose-Stereoanlage mit Lounge-Musik.

Essen: So viel kostet eine Nacht

Laut der „WAZ“ gehört dem Essener Anwalt Clemens Louis (45) die Unterkunft, und verwaltet wird sie von seinem Sekretär Finn Siegler (23). Siegler hat sich auch um die Preisgestaltung des Luxus-Hauses gekümmert. Im Schnitt müssen Besucher 435 Euro pro Nacht zahlen.

Aber wie hat er den Übernachtungspreis festgelegt? „Ich hab viel geguckt: Was ist hier in der Nähe so in dieser Liga?“, sagt Siegler. Vergleichbares habe er nicht finden können. „Es gibt auch nichts, wo ein USM Haller Regal drinsteht oder irgendwelche Betten für zigtausend Euro“, meint er weiter. Siegler witterte eine Marktlücke.

Das könnte dich auch interessieren:

Erst vor wenigen Tage habe Siegler einen neuen Spitzenpreis für die Luxus-Unterkunft ausgerufen, und es wurde bereits auch schon gebucht. Denn im Sommer 2024 nimmt er aufgrund der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland 1.120 Euro pro Nacht. „Hotels nehmen ähnliche Preise in der Zeit“, so Siegler.

Und sein Haus würde dabei noch deutlich komfortabler und familiärer sein, als ein Hotel. Den kompletten Artikel mit allen weiteren Details zum Luxus-Haus kannst du bei der „WAZ“ nachlesen – hier.