Essen: Nach WM-Sieg gegen Brasilien – Kroaten-Fans legen Verkehr in der City lahm

Spektakuläre Szenen in Essen! Am Freitag (9. Dezember) säumten zahlreiche Blaulichter den Abendhimmel in Essen. Mitten in der Innenstadt ging auf der Straße nichts mehr.

Der Grund: Feiernde Kroaten-Fans, die den WM-Halbfinaleinzug ihrer Mannschaft gegen Brasilien (4:2 im Elfmeterschießen) bejubeln!

Essen: Polizeiwagen sperren Straße

Mitten in der Essener Innenstadt sorgte ein Polizei-Großeinsatz für Aufsehen. Gegen 19.30 Uhr gab es im Kreisverkehr am Jakob-Funke-Platz kein Vorankommen mehr. Mehrere Streifenwagen der Polizei sperrten die Spuren zwischen dem Limbecker Platz und dem CineMaxx. Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein enormer Stau.

Auslöser für das Aufgebot waren Fans der kroatischen Fußballmannschaft. Mitten auf der Straße feierten die Fans den Sieg gegen WM-Favorit Brasilien. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (Tore: Neymar und Petkovic) gestanden, das überraschende Weiterkommen des WM-Finalisten von 2018 wurde dann im Elfmeterschießen besiegelt.

Mehr News:

Gegenüber DER WESTEN erklärte ein Sprecher der Polizei, dass die Situation unter Kontrolle sei und alles friedlich verlaufe. Neben etlichen hupenden Autos sind auch entsprechend viele Kroatien-Flaggen zu sehen. Inzwischen sind Teilsperrungen größtenteils wieder aufgehoben.