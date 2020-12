Essen: Widerlich! Polizisten kontrollieren Mann – und müssen sich DAS zeigen lassen

Essen: Die Bundespolizei wurde am Freitag zu einem Einsatz am Hauptbahnhof gerufen. (Symbolbild)

Essen. Zu widerlichen Vorfällen ist es am Freitag in Essen und Mülheim gekommen.

Die Beweislage bei den beiden unabhängig voneinander stattfindenden Einsätzen in Essen und Mülheim ist erdrückend. Denn Bodycams der Polizei nahmen die jeweiligen Tatverdächtigen auf.

Essen: Einsatz der Polizei am Hauptbahnhof

Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 18.00 Uhr am Hauptbahnhof in Essen. Ein Mann hatte offenbar etwas zu tief ins Glas geschaut und (1,8 Promille) und war eine Treppe heraufgestürtzt.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Da er sich einige Verletzungen bei dem Sturz zugezogen hatte, wählten Zeugen den Notrof. Über die anrückende Polizei und den Rettungsdienst war der 38-Jährige offensichtlich alles andere als begeistert.

Essen: Mann randaliert in Rettungswagen

Im Rettungswagen randalierte der Mann und zeigte Beamten der Bundespolizei zusätzlich noch den Hitlergruss. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Mann bei seinem Transport in ein Essener-Krankenhaus von der Bundespolizei begleitet. Gegen den 38-Jährigen leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung ein.

---------------

Weitere News aus Essen:

Essen: Clan-Mitglieder geraten aneinander – dann greift die Polizei durch

Essen: Politiker erhält Corona-Bonus – was er mit dem Geld macht, ist völlig unerwartet! „Kann ich nicht mit mir vereinbaren“

Weihnachtsmarkt in Essen abgesagt – auf die Peru-Kartoffel musst du trotzdem nicht verzichten!

---------------

Auch in Mülheim sahen sich die Beamten einer ähnlichen Situation ausgesetzt. Hier kontrollierte Bundespolizisten gegen 23 Uhr einen Mann am Hauptbahnhof.

Mülheim: Polizei stellt bei Kontrolle DAS fest

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass gegen den 47-Jährigen ein Haftbefehl des Krefelder Amtsgerichts vorlag. Der Mann war wegen Diebstahls zu einer Haftstrafe von sieben Monaten verurteilt worden. Angetreten hatte er diese allerdings nicht.

Mülheim: Der kontrollierte Mann wurde in die JVA gebracht. (Symbolbild)

Als die Beamten ihn in die JVA bringen wollten, zeigte auch er ihnen den Hitlergruss und beleidigte diese zudem mit „rechten Agitationen“. Gegen ihn leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Volksverhetzung ein. (gb)