Essen: Mann (41) kocht mit Kumpel – plötzlich stehen 8 Polizei-Beamte in seiner Küche

Essen. War dieser Polizeieinsatz noch verhältnismäßig?

Diese Frage stellt ein Hausbewohner aus Essen-Werden, nachdem die Polizei am Freitagabend mit acht Beamten in sein Haus gestürmt war.

Essen: Mann kocht mit Kumpel - plötzlich steht die Polizei in der Küche

Was war geschehen? Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes hatten routinemäßig den Friedhof in Essen-Werden bestreift. Dabei konnten sie laute Musik aus einem Wohnhaus an der Forstmannstraße vernehmen. Sie wollten kontrollieren, ob dort gegen die Corona-Schutzverordnung verstoßen wird.

Essen: Die Polizei rückte mit Kräften einer Einsatzhundertschaft wegen des Verdachts einer Corona-Party an. Vorgefunden wurden zwei Männer. (Symbolbild) Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Mitarbeiter trafen an der Hauseingangstür laut Polizeibericht auf zwei Männer, die ihre Personalien angeben wollten. Sie sollen gegenüber dem Ordnungsamt geäußert haben, dass sie noch eine zweistellige Anzahl an Gästen erwarten. Dann schlugen sie angeblich die Tür zu.

„Völliger Quatsch“, sagt Hausbesitzer Marcel Gaide gegenüber RTL. Er hält die Aussage des Ordnungsamtes für eine Schutzbehauptung für das, was dann folgen sollte.

Denn die Ordnungsamt-Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei über den Verdacht eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

Die rückte mit Kräften einer Einsatzhundertschaft aus. Auf mehrfaches Klingeln habe zunächst niemand reagiert. Erst nach einiger Zeit sollen die beiden laut Polizei augenscheinlich leicht alkoholisierten Männer die Beamten hereingelassen haben.

Doch auch ihnen gegenüber sollen die Männer sich geweigert haben, sich auszuweisen. Die Polizisten entschieden sich dazu, in den Geldbörsen der Männer nach Ausweispapieren zu suchen. So konnten die Personalien festgestellt werden.

Hausbesitzer schockiert: „Wir haben keinen Polizeistaat“

Hausbesitzer Marcel Gaide (41) zeigte sich entsetzt über die Vorkommnisse. Gegenüber RTL sagte er: „Die sind hier einfach eingefallen mit acht Mann. Wir haben einen Rechtsstaat in Deutschland und keinen Polizeistaat. Da muss man klar entgegenwirken.“ Er kritisiert, dass ihre Portmoinnaies ohne Erlaubnis durchsucht worden seien. Die Polizei spricht von der „mildesten Maßnahme“ in diesem Zusammenhang.

Experte: „Hinterher ist man immer schlauer“

Der Strafrechtlicher Arndt Kempgens aus Gelsenkirchen erklärt das Vorgehen der Polizei gegenüber DER WESTEN: „Wenn also der Verdacht besteht, dass in einer Wohnung eine unzulässige Corona-Party stattfindet, dann kann und muss die Polizei kontrollieren - natürlich unter Einhaltung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Laut Prognose der Polizei schien in diesem Fall das ganz große Besteck erforderlich.“ Wie sich rausstellte, sei das sicher nicht notwendig gewesen, so Kempgens: „Aber hinterher ist man immer schlauer.“

Hausbesitzer Gaide hat den Einsatz gefilmt. Er denkt laut „Bild“ über eine Klage gegen die Beamten nach. Die eingesetzten Polizisten haben wiederum selbst Anzeige erstattet: der Hausbesitzer soll sie als rechtsextreme Polizisten beleidigt haben. (ms)