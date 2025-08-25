Vor Weihnachtsmarkt Essen geht die Nachricht um – Besucher können es nicht übersehen

Das „WDR 2 Weihnachtswunder“ findet dieses Jahr in Essen statt. Vom 13. bis 17. Dezember senden Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen live aus einem gläsernen Studio am Essener Burgplatz.

Ziel ist es, Spenden zu sammeln und Menschen für das Motto „Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt“ zu vereinen.

Herzerwärmende Aktionen in Essen

WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau betont: „Das ‚WDR 2 Weihnachtswunder‘ verbindet, schafft Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt. Ich freue mich schon jetzt auf die kreative Hilfsbereitschaft der Menschen im Westen und auf diese ganz besondere, herzerwärmende Stimmung – vor Ort auf dem Essener Weihnachtsmarkt genauso wie im Radio, Video-Livestream oder in Social Media.“

+++Nach Feuerwerk-Absage: Gewissheit für Besucher der Gruga-Kirmes in Essen+++

In Essen wird das Moderationsteam spannende Gäste empfangen, darunter Prominente. Details dazu werden vom WDR noch bekannt gegeben. Sicher ist jedoch: Es wird viel Musik, interessante Gespräche und zahlreiche Überraschungen geben. Nach Stationen in Paderborn, Düsseldorf und Dortmund wird auch Essen ein besonderer Austragungsort.

Unterstützung und Spendenideen

Wer eigene Spendenideen hat, meldet sich ab sofort über die WDR-Webseite. Der elfjährige Felix aus Moers plant beispielsweise den Verkauf von selbstgebastelten Volleyball-Schlüsselanhängern. In Essen und Umgebung engagieren sich zudem Gruppen wie die Hüstenerinnen und Hüstener mit ihrem „Hüstener Wandertag“. Damit bleibt das Weihnachtswunder eine Mitmach-Aktion.

Mehr Themen für dich:

Musikwünsche und Spenden sind ab dem 24. November möglich, online über wdr2.de. Das gläserne Studio am Essener Burgplatz lädt jeden zum Vorbeikommen ein. Persönliche Spenden, Live-Musik und der direkte Kontakt zum Moderatorenteam sorgen für eine einzigartige Atmosphäre in Essen. Alternativ verfolgen Interessierte das Event online oder im Radio.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.