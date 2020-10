Essen: Bittere Pille für alle Weihnachtsmarkt-Besucher! 2020 fehlt einer der beliebtesten Stände

Essen. Lange wurde am Konzept getüftelt, nun steht fest: Der Weihnachtsmarkt in Essen findet statt! Allerdings mit Einschränkungen. Und vor allem ohne einen der beliebtesten Stände.

Weiter auseinander werden die Buden stehen, es gibt sogenannte Glühweingärten und die Kettwiger Straße wird ebenfalls mit Buden bestückt. Die Essener Marketing GmbH (EMG) hat es geschafft, ein Corona-Konzept für den Weihnachtsmarkt Essen auf die Beine zu stellen.

Weihnachtsmarkt Essen muss dieses Jahr auf beliebten Stand verzichten

Neben vielen üblichen Buden findet auch der allseits beliebte Mittelaltermarkt statt, bestätigt eine EMG-Sprecherin. Er wird drei eigene Gärten haben, wo dann eher Met und Drachenblut fließen als Glühwein.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Essen wird dieses Jahr einiges anders sein. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Das Prinzip ist bei allen dieser Gärten aber gleich: Es gibt einen Eingang, einen Ausgang, die Zahl der Besucher ist begrenzt, Glühwein darf nur an den Stehtischen oder Sitzgelegenheiten getrunken werden. Außerdem herrscht Maskenpflicht sobald man sich vom Platz wegbewegt.

Um einen Andrang und lange Wartezeiten zu Stoßzeiten zu vermeiden, ist das Personal laut EMG von allen Glühweingärten vernetzt. Das bedeutet, sollte es am Willy-Brandt-Platz zum Beispiel zu voll werden, schicken die Mitarbeiter die Besucher einfach zum nächsten Garten, wo noch Plätze frei sind.

Auf dem Weg dorthin herrscht übrigens keine Maskenpflicht, nur wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann sowie, wenn der Besucher an einem Stand stehen bleibt, muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Das sind die Regeln für das Corona-Konzept des Weihnachtsmarkt in Essen

Glühweingärten statt herumschlendern mit Tasse in der Hand

in den Gärten müssen Besucher*innen sich registrieren

In den Warteschlangen vor den Ein- und Ausgängen, sowie vor den gastronomischen Betrieben ist durch alle Besucher der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf nur an den zugewiesenen Steh- und Sitzplätzen abgenommen werden.

Personen, die ihrer Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb ihres Platzes oder am Eingang des Glühweingartens nicht nachkommen oder die Registrierung verweigern, werden des gastronomischen Bereichs verwiesen

Beim Schlendern in den Budengassen muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. An den Ständen schon

Die Weihnachtsmarktstände werden in der Regel mit Plexiglasscheiben ausgestattet, ist das nicht der Fall, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden

Schock für viele Essener

Alles in allem ein schlüssiges Konzept. Doch für viele Essener und Besucher von außerhalb wird es dieses Jahr dennoch eine riesige Enttäuschung geben. Denn die allseits beliebte Peru-Kartoffel ist in diesem Jahr nicht vertreten.

Die peruanische Kartoffel wird es dieses Jahr nicht geben. (Archivbild) Foto: Funke Foto Services

Das liegt an den Corona-Einreisebestimmungen, die es den Betreibern des Standes verbieten, nach Deutschland einzureisen. Denn aus Peru ist es derzeit nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt, nach Deutschland einzureisen. Diese sind mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt nicht gegeben.

Ein schwerer Schlag für alle Liebhaber der Kartoffel, die sich seit Jahrzehnten immer wieder als Kassenschlager bewährt.

Und auch wenn es viele andere Leckereien an den Ständen geben wird, wird vielen Besuchern die Kartoffel dann wohl doch am meisten fehlen.

Weihnachtsmarkt Essen: EMG bleibt optimistisch

Ob der Weihnachtsmarkt Essen am 13. November wirklich eröffnet, steht noch in den Sternen. Doch beim Essener Marketing bleibt man optimistisch, dass es klappen wird und der 48. Weihnachtsmarkt in Essen über die Bühne gehen wird. (fb)