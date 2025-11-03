Essener Weihnachtscircus verrät es – es geht um die Kartenzahlungen

Lichterglanz, Popcornduft und das Kichern von Clowns – der Essener Weihnachtscircus Altano öffnet (bald) wieder seine Pforten und verwandelt Essen-Werden in ein winterliches Wunderland.

Und nicht nur das steht nun fest. Es sind auch die ersten Geheimnisse rund um das winterliche Programm gelüftet: DARAUF dürfen sich die Fans freuen.

Weihnachtscircus in Essen: Am 18. Dezember gehts los

In Essen-Werden heißt es in diesem Jahr wieder: Manege frei! Denn vom 18. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 lädt der Weihnachtscircus Altano auf dem Knaus Campingplatz in Essen zu Shows voller Akrobatik, Clowns und Artistik ein – für viele Familien aus NRW wahrscheinlich genau das Richtige, um die Adventszeit magisch werden zu lassen. Doch nicht nur das ist jetzt bekannt, sondern auch, was es zu sehen gibt! Auf dem Programm stehen nämlich waghalsige Luftakrobatik, witzige Clowns und internationale Artisten, die mit ihren Darbietungen begeistern sollen.

Auch die Manege wird für die Besucher festlich geschmückt, dazu gibt es Popcorn, Zuckerwatte und andere Leckereien. Und damit nicht genug: Am Heiligabend und Silvester gibt es jeweils nämlich um 13 Uhr eine spezielle Gala-Vorstellungen. Außerdem ist jeden Donnerstags Familientag – alle Plätze außer Loge kosten daher nur zehn Euro, für die Logen müssen die Besucher 15 Euro. Dazu kommt, dass wer sonntags um 11 Uhr kommt, nur den Kinderpreis zahlt – egal wie alt man ist.

Infos im Überblick: An diesem Tag hat der Circus geöffnet

Die Tickets gibt es übrigens ab 19. November, jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr. Doch wann hat er Circus am Knaus Campingplatz (Im Löwental 67) überhaupt geöffnet? Nun, auch das steht schon fest. Von Montag bis Freitag beginnt die Show jeweils um 15 Uhr. Samstags geht es gleich doppelt rund – um 15 Uhr und noch einmal um 19 Uhr. Sonntags haben die Besucher die Wahl zwischen 11 Uhr und 15 Uhr. Ein wichtiger Hinweis für alle Gäste: Vor Ort kann nicht mit EC-Karte bezahlt werden, Bargeld ist also Pflicht.

Wer also Lust auf Artistik, Humor und ein bisschen Weihnachtszauber hat, sollte sich frühzeitig Karten sichern.