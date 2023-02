Essen: Große Veränderung in Innenstadt steht bevor – Anwohner besorgt: „Wird immer hässlicher“

Der Weberplatz in der nördlichen Innenstadt von Essen soll umgestaltet werden. Dazu hat das Amt für Stadterneuerung einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem sich Stadtplaner mit einem Konzept bewerben können. Bevor es losgeht sollen aber zunächst die Stimmen der Bürger gehört werden. Sie sollen Ideen geben und Wünsche äußern, wie der Platz am besten genutzt werden könnte.

Am 2. März zwischen 15.00 und 18.00 Uhr findet deshalb eine Veranstaltung auf dem Weberplatz in Essen statt. Auf Facebook melden sich schon jetzt einige Anwohner zu Wort. Sie sind in Sorge, dass die Stadt den Platz nur noch schlimmer macht, als er ohnehin schon ist.

Essen: Weberplatz soll umgestaltet werden

„Der Weberplatz liegt zentral in der nördlichen Innenstadt und ist aufgrund seiner Größe und Lage ein wichtiger öffentlicher Raum sowie bedeutender Treffpunkt für die Bewohnerschaft“, heißt es seitens der Stadt. Er bilde die Verbindung zwischen dem Universitätsviertel, der Grünen Mitte und der Stadtmitte Essens.

Das ehemalige Haus der Begegnung an der nördlichen Platzseite soll abgerissen werden. An dessen Stelle solle ein neues Wohnquartier entstehen. Doch die Anwohner sind von dieser Idee nicht begeistert. Ihnen wäre es lieber, das alte Gebäude würde saniert und für Gastronomie genutzt. Außerdem wäre ein Spielplatz in der Mitte des Platzes angebracht. Zudem könne dort ein fester Markt integriert werden. In erster Linie wünschen sich die Anwohner aber eine Verbesserung, Radwege, weniger Kriminalität und den Erhalt des alten Gebäudes.

Essen: Anwohner fürchten hässliche Neubauten

Doch der Bagger, der das Gebäude abreißen soll, steht schon bereit. „Wenn rechts die neue Kiste steht, ist der Charme des Platzes weg. Essen reißt ab und so wird die Stadt dann immer hässlicher“, beschwert sich ein Mann. „Jede Umgestaltung, egal wo, ist sinnlos, wenn man sich anschließend nicht mehr drum kümmert“, ergänzt eine Frau.

„Wird da auf dem Platz auch ’n Holzgestell aufgebaut mit ein paar Stofffetzen dran für 200.000 Euro, wie beim Willy-Brandt-Platz?“, fragt sich jemand. Ein anderer schlägt vor stattdessen einen Skatepark zu errichten. Außerdem solle es bunter werden, „mehr Farbe“, wünscht sich ein Anwohner.

Nach Angaben der Stadt sollen die Wünsche der Anwohner in der Planung des Weberplatzes berücksichtigt werden. Wer sich aktiv daran beteiligen möchte, kann außerdem am 09. März von 18.00 bis 20.00 Uhr im Forum Kunst und Architektur an einer Planungswerkstatt teilnehmen.