Essen: Landesregierung nennt „gefährliche Orte" auf AfD-Anfrage – doch eigentlich ist alles ganz anders

Essen. Die NRW-Landesregierung hat am Donnerstag eine Liste mit hunderten Orten veröffentlicht, die nach dem Polizeigesetz „gefährlich“ sein sollen. Darunter sind auch viele Orte in Essen. Die Orte werden für Maßnahmen der Polizei wie anlasslose Identitätsfeststellungen entsprechend definiert.

Außerdem aufgeführt sind die Städte Aachen, Borken, Dortmund, Düsseldorf, Düren, Gronau, Hagen, Köln, Mettmann, Mönchengladbach, Mülheim, Münster, Oberhausen, Recklinghausen, Siegen und Wuppertal.

Essen: Gefährliche Orte - Stand ist drei Jahre alt

Die Landeregierung beantwortete damit eine Anfrage von AfD-Abgeordneten aus dem Jahr 2017. Doch der Stand ist drei Jahre alt: Die Angaben bezogen sich entsprechend auf den Zeitraum von Dezember 2010 bis Dezember 2017 und definierten landesweit 44 Gebiete. Aktuell sind es nur zehn Gebiete.

Streit um AfD-Anfrage

Um die Anfrage des AfD-Abgeordneten hatte es einen jahrelangen Streit gegeben, weil das Innenministerium sie zunächst nicht vollständig beantworten wollte. Zuerst führte die Landesregierung Orte in NRW auf, ohne konkrete Angaben dazu zu machen.

Doch der Verfassungsgerichtshof war damit nicht einverstanden, die Abgeordneten hätten einen Informationsanspruch. Die Landesregierung listet die Orte nun in einem seitenlangen Dokument konkrete Straßen und Plätze in NRW auf.

Landesregierung veröffentlicht seitenlanges Dokument

Die Landesregierung listet die Orte in einem seitenlangen Dokument mit konkreten Straßen und Plätzen in NRW auf.

Doch hat sich aber auch die Polizei dazu zu Wort gemeldet.

Aachen, Essen und Düsseldorf haben nach lokalen Polizeiangaben aktuell keine sogenannten „gefährlichen Orte“ mehr. Solche Orte gebe es in den Stadtgebieten derzeit nicht, sagten Polizeisprecher am Donnerstag.

So steht es heute um "gefährliche Orte"

In Aachen war es das Ostviertel, in Düsseldorf Teile des Bahnhofsviertels. In beiden Gebieten gebe es inzwischen keinen Grund mehr für eine solche Einstufung, so die Polizeisprecher. Auch in Essen gibt eines solche Einstufung aktuell nicht mehr.

Die zehn Gebiete, in denen die Polizei aktuell einen Schwerpunkt krimineller Aktivitäten vermutet, liegen in Dortmund, Düren, Mettmann, Mönchengladbach, Münster, Oberhausen und Wuppertal.

„Gefährliche Orte“: Rückzugsorte für Kriminelle?

Das NRW-Innenministerium hatte betont, dass die Einstufung nicht bedeuten müsse, dass es dort für Bürger besonders gefährlich sei. Es könne sich auch um Rückzugsräume von Kriminellen handeln, die dort Straftaten planen und vorbereiten, aber anderswo verüben.

Der Viehofer Platz in Essen steht auf der Liste. Foto: imago images / Jochen Tack

