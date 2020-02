Essen: Versuchte Vergewaltigung von 18-Jähriger nach Schlittschuhlaufen – flüchtete der Täter in die Türkei?

Vor dem Landgericht in Essen hätte am Montagmorgen eine versuchte Vergewaltigung verhandelt werden sollen. Doch der Angeklagte erschien nicht – floh er in die Türkei?

Essen. Der Stuhl im Sitzungssaal N 301 am Landgericht in Essen blieb leer. Eigentlich hätte dort am Montagmorgen Hasan B. sitzen sollen. Der 29-Jährige war wegen versuchter Vergewaltigung angeklagt.

Doch der Fall am Landgericht Essen hatte erhebliche Startschwierigkeiten. Denn weder der Angeklagte noch die Zeugen tauchten auf. Jetzt steht ein erschreckender Verdacht im Raum: Ist Hasan B. in die Türkei geflüchtet?

Essen: Versuchte Vergewaltigung nach Schlittschulaufen

Was war passiert? Im Januar vergangenen Jahres soll Hasan B. gemeinsam mit einer 18-Jährigen in Essen Schlittschuhlaufen gewesen sein. Auf dem Rückweg soll er dann versucht haben, die junge Frau zu vergewaltigen. Es steht eine Mindeststrafe von zwei Jahren im Raum.

Schon zum Beginn des ersten Verhandlungstages war klar: Der 29-Jährige wird am Montag nicht auf der Anklagebank Platz nehmen. Seinem Anwalt Jan Czopka hatte er kurzfristig ein Attest zukommen lassen. Noch ahnte niemand, welche irre Geschichte sich um die vermeintliche Krankheit des Mannes drehen sollte.

Mit seinem Nicht-Erscheinen war er in guter Gesellschaft. Auch keiner der drei geladenen Zeugen, darunter auch die Hauptbelastungszeugin, ließ sich blicken. Bereits vor Verhandlungsbeginn hatte es Diskussionen um die Aussage der Hauptbelastungszeugin gegeben. Sie hatte zunächst ausgesagt, der Vorfall wäre in Mülheim passiert, habe in späteren Aussagen als Ort des Geschehens plötzlich Essen angegeben.

Genauere Informationen, um welche Krankheit es sich bei dem Angeklagten handelte, waren seinem Anwalt zum Verhandlungsbeginn nicht übermittelt worden. Er erinnerte sich nur an ein anderes Verfahren, bei dem Hasan B. ebenfalls aufgrund einer Krankheit nicht erschienen war. Damals habe sein Mandant sogar im Krankenhaus gelegen. Diesmal, so sollte sich wenig später herausstellen, handelte es sich jedoch nicht um einen medizinischen Notfall.

Krankheit nicht der echte Grund für sein Attest

Der Richter rief kurzentschlossen bei dem Arzt in Gelsenkirchen an, der das Attest ausgestellt hatte, um mehr über den Grund der Krankschreibung zu erfahren. Dabei kam es zu einer krassen Wendung. So sei der Angeklagte zum ersten Mal in der Praxis gewesen und habe „emotional mitgenommen“ gewirkt.

Er habe von einem Trauerfall in der Familie berichtet. Demzufolge war sein Vater am Wochenende verstorben und er müsse dringend für die Beerdigung in die Türkei fliegen. Eine ernsthafte Erkrankung hatte er nicht – der Arzt hatte ihm trotzdem die Bescheinigung ausgestellt.

Die Schilderungen führten dazu, dass die Staatsanwaltschaft einen Vorführungsbefehl gegen den Hasan B. beantragte. In der Zwischenzeit hatte der Anwalt eine Todesurkunde sowie die Sterbeanzeige von mutmaßlich Hasan B.s Vater erhalten. Sie sei auf den 30. Januar datiert.

Wenig später wurde auch eine Polizeistreife zur Wohnung des Mannes geschickt. Was sie berichtete, ließ die Staatsanwaltschaft hellhörig werden.

So habe die Vermieterin seiner Wohnung in Gelsenkirchen angegeben, der 29-Jährige sei am Morgen gemeinsam mit seiner Frau in die Türkei nach Adana geflogen. Auch seinen toten Vater habe er ins Ausland überführt. Der Blick in die Wohnung sorgte bei den Polizeibeamten jedoch für Verwunderung: Sie war komplett leer geräumt.

Wohnung ist leergeräumt

Die Vermieterin gab an, dass Hasan B. die Wohnung bereits vor etwa zwei Wochen geräumt hatte. Ihr gegenüber hatte der 29-Jährige angegeben, vier bis fünf Tage in der Türkei bleiben zu wollen und anschließend eine Wohnung im Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke beziehen zu wollen.

Über die genaue Adresse war sie jedoch nicht informiert – ebenso wenig wie der Anwalt von Hasan B. Auch der genaue Aufenthaltsort in der Türkei sei aktuell nicht bekannt.

Die Staatsanwaltschaft vermutete deshalb einen möglichen Fluchtversuch in die Türkei und beantragte einen Untersuchungshaftbefehl. Bereits für den 10. Februar ist der nächste Verhandlungstermin angesetzt. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Hasan B. wieder in Gelsenkirchen aufgetaucht ist. (dav)