Essen: Verkauft Kult-Eisdiele rassistisches Eis? Möhrchens-Inhaber liefert eindeutige Erklärung

Wohin könnte man sich in Essen begeben, wenn man sich im Sommer ein leckeres Eis gönnen möchte?

„Mörchens Eis“ in Essen-Rüttenscheid klingt da nach einer guten Wahl – schließlich wurde das Lokal vom Magazin „Der Feinschmecker“ bereits als „eines der besten Eis-Cafés Deutschlands“ gewürdigt. Doch aktuell spricht man über „Mörchens“ eher in einem negativeren Zusammenhang: Die Eisdiele hat mit heftigen Vorwürfen zu kämpfen!

Essen: Rassismus-Vorwurf gegen Eisdiele – wegen DIESEN Produkten

Grund dafür sind die folgenden Produkte auf der Speisekarte: Ein „Mohren-Kuller“ (mit Schokolade glasierte Schoko- und Vanille-Eiskugeln) und die „Mohren-Birne“ (von Vanille-Eis umhüllte Birne, übergossen mit Schoko-Creme). Das klingt süß, lecker, erfrischend – aber in den Augen mancher auch zutiefst rassistisch!

Das Schicksal, dass bereits den „Mohrenkopf“ ereilte, droht nun auch den beiden „Mörchens“-Produkten. Anwohner hatten das „Interkulturelle Solidaritätszentrum Essen“ über den Sachverhalt informiert. Ihnen soll gesagt worden sein, dass es sich bei den Bezeichnungen um „alte, traditionelle Namen“ handle.

+++ Essen: Paar geht im Stadtgarten mit Hunden Gassi – plötzlich artet die Situation aus +++

„Sollte Mörchens Eis“ dies tatsächlich so sehen, ist es dringend Zeit, mit der Tradition zu brechen“, heißt es in einem Brief des „Interkulturellen Solidaritätszentrums Essen“ an die Rüttenscheider Eisdiele, welcher DER WESTEN vorliegt. „Einer so bekannten Eisdiele im multikulturellen Rüttenscheid steht es nicht gut zu Gesicht, wenn sich auf der Eiskarte Eisbecher mit solchen Namen befinden.“ Man bitte daher um eine „zeitnahe“ Umbenennung.

Daher kommen die Produktnamen wirklich

Doch „Mörchens“-Besitzer Dirk Hermanski wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe – und erklärt, was es mit den mutmaßlich rassistischen Namen auf sich hat.

Die Eisdiele „Mörchens Eis“ in Essen-Rüttenscheid ist sehr beliebt. Foto: Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

+++ Essen: Frau stirbt bei schrecklichem Unglück – wichtige Kreuzung gesperrt +++

„Der Name Mörchens Eis ist aus dem Namen meiner Mutter und Gründerin des Eiscafés, Rita Hermanski, geb. Mohr entstanden“, teilte der Inhaber in einer offiziellen Stellungnahme mit. „Mörchen“ sei ein liebevoller Spitzname seiner Mutter gewesen. „Aus diesem Wortspiel sind dann auch die angesprochenen Eisbecher vor über 40 Jahren entstanden.“

Wie geht die Eisdiele nun vor?

Die wahren Hintergründe beschreibt Hermanski als „viel sympathischer“ im Gegensatz zu der angenommenen Version. „Es ist schade, dass hinter einem so schönen, leckeren und beliebten Eisbecher sofort ein rassistischer Gedanke vermutet wird“, meint der enttäuschte Eisdielen-Wirt. Das „Interkulturelle Solidaritätszentrum Essen“, welches wir für eine Stellungnahme nicht erreichen konnten, hatte die Namen in seinem Brief „eindeutig als rassistisch“ eingestuft.

------------------------------------

Mehr Nachrichten aus Essen:

-------------------------------------

Hermanski und seine Mitarbeiter haben sich jedoch trotz allem dazu entschlossen, die Produkte umzubenennen – „weil wir diese Diskussion nicht führen möchten.“ (at)