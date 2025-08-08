13-Jährige in Essen vergewaltigt – Polizei jagt diesen Mann

Monatelang hat die Polizei Essen nichts von dem Verbrechen gewusst, das sich im Dezember 2024 im Stadtteil Überruhr zugetragen haben soll. Erst Ende Mai wurde die Vergewaltigung einer 13-Jährigen angezeigt.

Weil die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen geführt haben, hat die Polizei Essen jetzt ein Phantombild veröffentlicht. Die Beamten hoffen nun auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung.

Junges Mädchen in Essen vergewaltigt – erkennst du diesen Mann

Wo genau sich die Vergewaltigung zugetragen haben soll, ist bislang unklar. Fest steht: Es soll in der Öffentlichkeit passiert sein. „Der unbekannte Tatverdächtige hatte die 13-jährige Geschädigte im Dezember 2024 in Essen Überruhr gewaltsam zu Boden gebracht und missbraucht“, schildert die Polizei Essen die fürchterliche Tat.

Am Donnerstag (7. August) haben die Ermittler ein Phantombild des Gesuchten veröffentlicht:

Kommt dir dieser Mann bekannt vor? Foto: Polizei Essen

Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 55- bis 60-jährigen Mann handeln, der etwa 1,70 Meter groß sein soll. Den Beschreibungen des Opfers zufolge soll der Mann schwarz-graue Haare und eine auffällig dicke Nase sowie eine kräftige Figur gehabt haben.

Polizei Essen bitte um Hilfe

Weitere Details zum Zeitpunkt und genauem Ort der Tat haben die Ermittler aus Opferschutzgründen nicht veröffentlicht.

Dafür wenden sich die Ermittler jetzt mit dem Bild an die Öffentlichkeit: „Wenn Sie das Phantombild einer realen Person zuordnen können und Hinweise zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Zum Schutz der Betroffenen und ihrer Angehörigen berichten wir normalerweise nicht über Taten von sexualisierter Gewalt, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wenn du oder ein Mensch in deinem Umfeld Opfer von sexualisierter Gewalt wurde, erhältst du bei der Notruf-Hotline der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ( 0800 – 22 55 530) sowie beim Hilfe-Telefon des Bundesamts für Familie (116 016) Hilfe. Bei den Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs handelt es sich um einen Arbeitsstab der Bundesregierung.