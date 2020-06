Essen: Irre Verfolungsjagd! Plötzlich fällt ein Schuss - Unglaublich wer hinterm Steuer sitzt

In Essen soll es am Montagmorgen eine Verfolgungsjagd gegeben haben, bei der auch Schüsse gefallen sein sollen. (Symbolbild)

Essen. Dramatische Szenen in Essen am Montagmorgen! In der Ruhrgebietsstadt hat es in den Morgenstunden eine Verfolgungsjagd gegeben.

Dabei ist auch ein Schuss gefallen. Als die Polizisten aus Essen den Wagen schließlich stoppen können, trauen sie ihren Augen nicht, wer da hinter dem Steuer sitzt. Die Polizei Bochum ermittelt nun aus Neutralitätsgründen.

Essen: Schüsse bei Verfolgungsjagd

Gegen 4.25 begann nach erster Auskunft der Polizei Bochum die Verfolgungjagd im Stadtteil Essen-Kray. Das Ende des Einsatzes wird gegen 5.35 angegeben. Vieles ist dabei wenige Stunden nach dem Vorfall noch unklar.

Was jedoch bekannt ist: Ein Auto, welches wohl mit drei Personen besetzt war, und ein Polizeiwagen haben sich durch den Stadtteil eine Verfolgungsjagd geliefert. Dabei ist es zu einer Schussabgabe gekommen. Beide Wagen wurden dabei erheblich beschädigt.

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, hatten sich die Polizisten dem Wagen mit den drei Insassen genähert, als dieser plötzlich auf die Polizisten losgefahren sein soll. Daraufhin hatte ein Polizist mit seiner Dienstwaffe einen Schuss abgegeben.

Drei Personen festgenommen

Die drei Fahrzeuginsassen wurde nach Informationen der Polizei Bochum nicht verletzt. Beamte der Behörde befanden sich in den Morgenstunden am Tatort in Kray.

Drei Personen hat die Polizei in Essen in Folge der Verfolgungsjagd festgenommen. Sie befanden sich in den Morgenstunden auf der Polizeiwache in Essen befinden. Unter ihnen befindet sich der Fahrer des Wagens und zwei weitere Personen, welche das Auto nach ersten Erkenntnissen verlassen hatten und im Stadtgebiet aufgegriffen wurden.

Das Alter der Festgenommenen ist dabei schockierend. Der Fahrer war gerade einmal 14 Jahre alt, die anderen beiden Insassen waren sogar noch jünger. Sie waren 11 und 13 Jahre alt. Der Wagen, mit dem das jugendliche Trio unterwegs war, war auf einen Angehörigen der drei Jungen aus Gelsenkirchen zugelassen. (dav)