Essen: Vater (21) hat versucht eigenes Baby zu töten – so grausam ging er vor

Essen. Schlimmer Vorwurf gegen einen Vater (21) aus Essen-Karnap!

Der Mann soll versucht haben seinen kleinen Sohn zu töten. Er soll dem drei Monate alten Säugling Feuchttücher in den Mund gesteckt haben, um ihn zu ersticken. Das berichtet die WAZ.

Essen: Vater soll Säugling versucht haben zu ersticken

So wollte der 21-Jährige aus Essen sein schreiendes Kind offenbar zur Ruhe bringen. Der Vater wurde nach dem Vorfall, der sich in der vergangenen Woche ereignet haben soll, inzwischen festgenommen und sitzt in U-Haft. Der Vorwurf: versuchter Totschlag und Kindesmisshandlung.

Die Mutter (21) soll zu diesem Zeitpunkt sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten haben. Sie soll in der Vergangenheit ebenfalls von ihrem Mann angegriffen worden sein.

Gegen den Kindesvater startet deshalb in der kommenden Woche ein Verfahren wegen des Vorwurfs der häuslichen Gewalt am Amtsgericht in Essen. Er soll seine schwangere Freundin bewusstlos gewürgt haben.

Die beiden Kinder (drei Jahre und drei Monate alt) wurden laut WAZ am Mittwoch in eine Pflegefamilie beziehungsweise im Kinderheim untergebracht.

Tod des kleinen Luis in Erinnerung

Erst in diesem Sommer erschütterte Essen der Tod des kleinen Luis. Der Zweijährige starb an einem Hitzeschock. Von seinen Eltern war er in der Dachgeschosswohnung 18 Stunden eingesperrt allein ohne Nahrung, Wasser und frische Luft zurückgelassen worden. Der Vater wurde wegen Mordes angeklagt. >>> hier mehr zu dem Fall lesen (ms)

