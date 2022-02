Essen: Polizei mit eindringlicher Warnung beim Wohnmobilkauf – „Sollte Ihr Misstrauen wecken“

Die Norderney ist eine beliebte ostfriesische Insel in der Nordsee. Jedes Jahr lockt sie zahlreiche Touristen und Urlauber an. Im Jahr 2019 verzeichnete die Insel 3,8 Millionen Übernachtungen. Das waren über 120.000 mehr als im Jahr zuvor.

Du würdest gerne einmal einen Urlaub mit einem eigenen Wohnmobil unternehmen? Zwei Menschen aus Essen fehlte dafür nur der fahrbare Untersatz.

Doch sie hätten beim Kauf ihres Wohnmobils besser vorsichtig sein sollen, sonst hätte sich die Polizei Essen auch nicht einschalten müssen..

Essen: Käufer reingelegt! DAS willst du nicht erleben

Wer sich ein Wohnmobil oder einen Campingwagen zulegen möchte, der wagt vermutlich auch mal einen Blick in das ein oder andere Online-Portal. Vielleicht soll es aus finanziellen Gründen auch ein gebrauchtes Modell sein. Doch wofür du dich auch entscheidest, es ist Vorsicht geboten. Davon können zwei Fahrzeughalter aus Essen ein Liedchen singen.

Sie hatten sich jeweils ein Wohnmobil über ein Internetportal für Autoverkäufe und ein Kleinanzeigenportal gekauft. Nachdem sie ihre neuen Schätze beim Straßenverkehrsamt anmelden wollten, kam heraus, dass die Fahrzeuge zuvor in Spanien unterschlagen worden waren. Vermutlich sind auch die Fahrzeugpapiere gefälscht.

Ein schöner Urlaub zu zweit mit dem Wohnmobil? Dann solltest du dir diese Warnung der Polizei zu Herzen nehmen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Die Polizei Essen und Mülheim an der Ruhr hat daher ein dringendes Anliegen, dass alle Kaufinteressierten etwas angeht.

Essen: Augen auf beim Kauf! Polizei warnt dringend vor dubiosen Anzeigen

Die Polizei warnt, dass für den Käufer ein hoher finanzieller Schaden entstehen kann, sollte er vor dem Kauf nicht genau aufpassen. Denn das, was in Essen passiert ist, könnte genauso auch anderorts geschehen. Also Augen auf beim Kauf! Besonders bei gebrauchten Fahrzeugen und hochwertigen Modellen. Daher rät die Polizei auch dazu, sich Dokumente immer bereits zuvor per Foto zeigen zu lassen. „Ein Verkauf an dubiosen ‚neutralen‘ Orten sollte ebenfalls Ihr Misstrauen wecken.“

Und auch den Fahrzeugschein sollten sich Kaufinteressierte genauer ansehen. Häufig würden dafür nämlich Blanko-Dokumente genutzt. Sollte dir irgendetwas unstimmig erscheinen und du vermutest eine Fälschung, dann melde das sofort der Polizei. (mbo)