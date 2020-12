Essen: Urgestein Werner Rzepucha verstorben! Er kochte unter anderem für die Deutsche Nationalmannschaft

Essen. Die Stadt Essen trauert um Werner Rzepucha.

Der Koch, Gastronom und Veranstalter aus Essen erlitt am Montag einen Herzinfarkt und ist am Samstag im Alter von 75 Jahren verstorben.

Essen: Trauer um Gastronomie-Legende

„Essen hat ein weiteres Original der alten Schule verloren, was viele Weggenossen heute sehr bewegt. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen“, heißt es in dem Nachruf auf der Faceook-Seite des Stadtteils Rüttenscheidt.

Durch seine temperamentvolle, selbstbewusste und unternehmungslustige Art hat sich Werner Rzepucha als einen bedeutenden Bestandteil der Essener Gastronomieszene erwiesen. Mit der Gourmetmeile „Rü… Genuss pur“ hat er neue Maßstäbe gesetzt.

Schon früh entdeckte Rzepucha seine Leidenschaft fürs Kochen und für den gastronomischen Betrieb. Als Kind unterstütze er bereits seine Eltern in deren Lokal und konnte dort erste Erfahrungen sammeln, ehe er selbst seine Ausbildung zum Koch antrat.

Rzepucha bis zuletzt tatkräftig in der Gastronomiebranche

Weil er sich einfach nicht mit dem Ruhestand abfinden konnte, war Werner Rzepucha bis zuletzt in der Branche tätig und wirkte bei der Qualitätsverbesserung in der Gastronomie mit. Außerdem war er als Berater für das kirchliche Berufsförderungsprojekt Church tätig.

Als Höhepunkt seiner Karriere bleibt für viele seine Tätigkeit als Koch der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien unvergessen. Im DFB-Museum in Dortmund kann man die originale Speisekarte des Esseners bewundern. Sein Herz schlug jedoch am meisten für die lokalen Vereine. Rzepucha war ein großer Fan des Schalke 04 und unterstütze außerdem tatkräftig Schwarz-Weiß Essen.

Die Nachricht seines Todes sorgt bei den Bewohnern Essens für große Trauer. „Mein aufrichtiges Beileid der Familie. Essen hat eine Gastro- Legende verloren. Wir werden ihn sehr vermissen“ , schreibt ein Nutzer. Auch andere sind sehr betroffen: „Echt traurig. Ein Verlust für uns alle. Dank Werner habe ich meine Ausbildung als Koch so gut beenden können. Viel Kraft für die Familie“. (neb)