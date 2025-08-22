Missbrauchs-Verdacht gegen Essener Klinik-Pfleger ++ Eltern in Sorge um behandelte Kinder!

Dieser Fall schockierte wohl weiter über das Ruhrgebiet hinaus: Ein 32-jähriger Krankenpfleger aus dem Universitätsklinikum Essen sitzt derzeit wegen des Verdachts auf Kinderpornografie und weiterer Sexualdelikte in Untersuchungshaft (wir berichteten).

Die eingesetzte „BAO Herkules“ arbeitet intensiv an der Aufarbeitung des Falls. Doch bisher gibt es noch keine offiziellen Angaben zu möglichen Opfern. Nun machen sich vor allem viele Eltern Sorgen.

Missbrauchs-Verdacht gegen Essener Pfleger – Eltern in großer Sorge

Ins Visier der Behörden geriet der Krankenpfleger wegen des möglichen Besitzes von kinderpornografischem Material, wie die „WAZ“ berichtet. Bei der Durchsuchung seiner ehemaligen Wohnung in Olfen fanden die Ermittler dann Hinweise auf weitere Sexualstraftaten. Diese sollen wohl im Zuge seiner Tätigkeit als Anästhesie-Pfleger im Universitätsklinikum Essen geschehen sein.

Auch in seiner aktuellen Wohnung in Dortmund wurden weitere Datenträger mit belastbarem Material gefunden. „Es handelt sich um große Datenmengen auf Telefonen, Tablet und Laptop, die jetzt ausgewertet werden müssen“, erklärt Leif Seeger, der Sprecher der Essener Staatsanwaltschaft.

Nun machen sich vor allem die Eltern der Kinder große Sorgen, die in letzter Zeit in der Kinderklinik behandelt wurden, wie die „WAZ“ weiter berichtet. Doch laut Aussagen der Ärztlichen Direktorin der Uniklinik Essen, Prof. Dr. Angelika Eggert, soll der besagte Krankenpfleger nicht in der Kinderheilkunde eingesetzt worden sein.

Auf der Suche nach möglichen Opfern

Das Krankenhaus in Essen arbeite nun eng mit den Ermittlungsbehörden zusammen, um schnellstmöglich zu klären, wo und wie es Opfer gegeben haben könnte. Zeitnah und „unter Beachtung der für Opfer von Sexualdelikten gebotenen Sensibilität und Zurückhaltung“ wolle man dann an identifizierte Opfer herantreten, wie Leif Seeger erklärt.

