Essen Uniklinikum: Krankenschwester erhebt schwere Vorwürfe – weil ihr DAS dort zugestoßen sein soll

Essen. Es sind schwere Vorwürfe, mit denen sich das Universitätsklinikum Essen konfrontiert sieht.

In einem Bericht der „Zeit“ kritisiert eine Krankenschwester die Arbeitsverhältnisse in der Klinik aufs Allerschärfste. Als sie vor einigen Wochen aus ihrem Urlaub zurück zur Arbeit kam, war aus ihrer Abteilung eine Corona-Station geworden. Doch die Bedingungen, unter denen sie und ihre Kollegen und Kolleginnen hier Menschenleben retten sollen, seien an der Uniklinik in Essen alles andere als gut.

Essen: Krankenschwester packt über Arbeit an Uniklinik aus

Die Vorwürfe der Krankenschwester haben es in sich. Kaum Einarbeitung in die neuen Behandlungstechniken, steigende Arbeitsbelastung bei unverändertem Personalschlüssel oder auch Materialmangel und fehlende Schulungen – es entsteht das Bild einer komplett überforderten Ärzteschaft.

In ihrer Not stellte die Krankenschwester eine Überlastungsanzeige. Von diesem Recht dürfen die Klinik-Mitarbeiter Gebrauch machen, wenn sie die Voraussetzungen für ordnungsgemäßes Arbeiten und das Wohl der Patienten als gefährdet ansehen. Doch einen Tag nach der Anzeige folgte die böse Überraschung: Die Schwester wurde auf eine andere Station versetzt. In ihren Augen eine klare Bestrafung für die kritischen Worte in ihrer Anzeige.

Wie die „Zeit“ berichtet, wurden am selben Tag auch zwei weitere Krankenschwestern versetzt, die ebenfalls zuvor eine Überlastungsanzeige verfasst hatten. Wie reagiert das Universitätsklinikum auf diese heftigen Anschuldigungen?

Uniklinik Essen nimmt Stellung zu den Vorwürfen

Die Essener Uniklinik wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe. Ja, es habe Versetzungen gegeben, teilte das Klinikum mit. Aber diese seien im Dialog geschehen und haben nur dazu gedient, das Krankenhaus bestens auf die bevorstehenden Corona-Herausforderungen vorzubereiten. „Behauptete „Strafversetzungen“ hat es nicht gegeben“, stellt die Klinik klar. „Dies widerspricht dem Geist der Universitätsmedizin Essen.“

Auch einen Mangel an sauberen Schutzmasken oder ausreichenden Schulungen dementiert das Uniklinikum.

Die Essener Universitätsklinik bezeichnet sich in ihrer Stellungnahme als „Corona-Zentrum der Metropolregion Ruhr“. Man behandle hier mehr COVID-19-Patienten als alle anderen Essener Krankenhäuser zusammen. (at)