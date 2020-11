Uniklinik Essen: Sterbehilfe für Corona-Patienten? Narkosearzt festgenommen ++ Kollegen „fassungslos und geschockt“

Essen. Die Polizei Essen hat einen Oberarzt (44) der Uniklinik Essen festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft Essen verdächtigen den Mediziner, zwei Patienten getötet zu haben.

Die „Bild“ berichtet: Bei den Patienten soll es sich um schwerstkranke Corona-Patienten gehandelt haben. Die Essener Staatsanwaltschaft wollte das gegenüber DER WESTEN weder bestätigen, noch dementieren.

Der festgenommene Oberarzt war seit Februar im Universitätsklinikum Essen unter Vertrag. Foto: Ulrich von Born/ FUNKE Fotoservices

Update 22. Dezember 2020: Essener Klinik-Personal wegen Sterbehilfe-Verdacht geschockt

Die „Bild am Sonntag“ hat nach den Vorfällen mit einigen Mitarbeitern des Klinikums gesprochen. Sie bezeichnen den 44-jährigen Narkosearzt als „fachlich kompetenten“, „angesehenen“, „sehr besonnenen und angenehmen“ Kollegen. „Wir sind alle völlig fassungslos und geschockt“, wird ein Angestellter der Uniklinik zitiert. „Offenbar hat ihn das Leid der Corona-Patienten überfordert. Er hat wohl wirklich gedacht, er tut etwas Gutes.“

Auch die Vermutungen eines anderen Arztes im Essener Krankenhaus gehen in die selbe Richtung: „Letztlich muss man sagen, dass er sicher keinem Patienten aus Überforderung oder aus niederen Beweggründen die Spritze verabreicht hat. Ich denke, dass das Leid der Patienten und die Umstände in dieser belastenden Zeit ihr Übriges dazu beigetragen haben.“

„Meine Sorge ist, dass nun die ganze aufopferungsvolle und vorbildliche Arbeit der Kollegen in der Covid-Krise in Zweifel gezogen wird“, teilt ein weiterer Mitarbeiter mit. „Das wäre sehr, sehr schade! Es muss eigentlich ein Weckruf sein, wie dramatisch es aktuell aussieht, dass selbst erfahrene Mediziner offenbar so verzweifelt sind!“

Erstmeldung 20. Dezember 2020

Essen: Nach Tod von zwei Männern – Polizei nimmt Oberarzt aus Uniklinikum

Bei dem festgenommenen 44-Jährigen handelt es sich um einen Oberarzt. Der Mediziner soll auf seiner Station zwei schwerstkranken Männern (47 und 50) Sterbehilfe geleistet haben.

Er steht im Verdacht den Patienten in ihrer letzten Lebensphase vorsätzlich und rechtswidrig Medikamente gegeben zu haben. Die Verabreichung zeigte Wirkung. Die beiden Männer sind tot. Einer starb am 13., der andere am 17. November 2020.

Die Polizei Essen hat jetzt eine Mordkommission gebildet.

Uniklinikum Essen leitet Verdacht weiter

Nach Angaben des Uniklinikums sei der 44-Jährige seit Februar 2020 im Essener Krankenhaus beschäftigt. Zuvor sei er am Uniklinikum in Heidelberg beschäftigt gewesen, so die „Bild am Sonntag“. Als der Verdacht gegen den Oberarzt aufkam, habe das Essener Uniklinikum die Staatsanwaltschaft selbst und „unverzüglich“ informiert.

„Der Mediziner wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort außer Dienst gesetzt“, teilte die Presseabteilung des Krankenhauses mit.

Oberarzt in Untersuchungshaft

Nach der Festnahme am Mittwoch wurde der Oberarzt am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf: Totschlag in zwei Fällen.

Das ist das Universitätsklinikum Essen:

kurz UK Essen, gelegen im Süden von Holsterhausen

In rund 60 Gebäuden mit insgesamt 27 Kliniken und 24 Instituten sind etwa 7950 Mitarbeiter beschäftigt

Sie versorgen jährlich rund 53.000 stationäre und 172.000 ambulante Patienten (Stand 2016)

Die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen bildet am Universitätsklinikum Essen und angeschlossenen Krankenhäusern angehende Ärzte aus.

Sie gehört zu den Topadressen in Deutschland.

Der Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Dabei hat der 44-Jährige nur zu einem der beiden Fälle ausgesagt. Er habe das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen beenden wollen.

Im Gegensatz zu einigen Nachbarländern ist die aktive Sterbehilfe in Deutschland verboten. Ein Mediziner darf den Tod nicht selbst aktiv herbeiführen.

Mutmaßlicher Täter soll psychisch auffällig gewesen sein

Wie der WDR berichtet, soll es sich bei dem festgenommenen Mediziner um einen Anästhäsisten handeln. Dieser soll schon länger psychisch auffällig gewesen sein. Nach mehreren Personalgesprächen soll der Narkosearzt auf die Covid-Station versetzt worden sein, wo die beiden Männer mutmaßlich getötet wurden.

Sterbehilfe in Essen? Das sagt ein Experte

Jörg J.K. Hartmann (50) ist Anwalt für Strafrecht und Medizinrecht aus Duisburg. Über mögliche Folgen für den Beschuldigten Mediziner sagt der Experte gegenüber dieser Redaktion: „Sollte das Gericht den derzeitig Beschuldigten wegen eines vorsätzlichen Totschlags nach Paragraf 212 Strafgesetzbuch verurteilen, würde eine hohe Freiheitsstrafe drohen – laut Gesetz nicht unter fünf Jahren. Neben den möglichen strafrechtlichen Folgen sind jedoch stets auch etwaige berufsrechtliche und finanzielle Folgen möglich.“

Wichtig ist Hartmann zu betonen: „Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Es bedarf einer kritischen Analyse der genauen angeblichen Tatumstände.“

Triage und volle Intensivstationen bringen Thema ärztliche Sterbehilfe wieder ins Bewusstsein

Jörg J.K. Hartmann ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in Duisburg. Foto: privat

Rechtsanwalt Hartmann wird in seiner Arbeit als Anwalt für Medizinrecht immer mal wieder mit einem Thema wie der ärztlichen Sterbehilfe konfrontiert. „Dies ist meiner Meinung nach ein immanent wichtiges Thema, das schon häufig debattiert wurde und auch weiterhin debattiert werden muss. Durch die Corona-Pandemie ist das Ganze nochmal präsenter geworden, denn jeder weiß mittlerweile durch die täglichen Bilder in den Medien, wie es auf einer Intensivstation aussieht. Das rüttelt auf.“

Mehr noch: In anderen Ländern mussten sich Mediziner bereits die Frage stellen, wann eine sogenannte Triage anzuwenden ist. In Italien fehlten im Frühjahr ausreichend Beatmungsgeräte. „Dass ein Arzt entscheiden muss, ob er das freie Beatmungsgerät dem 50-Jährigen mit schweren Vorerkrankungen oder dem ursprünglich gesundem 80-Jährige zuweisen soll, ist eine Fragestellung, die offensichtlich erst jetzt in den Fokus der Allgemeinheit gerückt ist.“ (ak/ms)