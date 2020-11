Essen: Zwei Männer tot! Polizei nimmt Uniklinikum-Oberarzt fest

Essen. Schwerer Verdacht der Polizei Essen. Im Universitätsklinikum ist am Mittwoch ein Arzt (44) festgenommen worden.

Polizei und Staatsanwaltschaft Essen verdächtigen den Mediziner, in Verbindung mit dem Tod zweier Patienten zu stehen.

Der festgenommene Oberarzt war seit Februar im Universitätsklinikum Essen unter Vertrag. Foto: Ulrich von Born/ FUNKE Fotoservices

Essen: Nach Tod von zwei Männern – Polizei nimmt Oberarzt aus Uniklinikum

Bei dem festgenommenen 44-Jährigen handelt es sich um einen Oberarzt. Der Mediziner soll auf seiner Station zwei schwerstkranken Männern (47 und 50) Sterbehilfe geleistet haben.

Er steht im Verdacht den Patienten in ihrer letzten Lebensphase vorsätzlich und rechtswidrig Medikamente gegeben zu haben. Die Verabreichung zeigte Wirkung. Die beiden Männer sind tot. Einer starb am 13., der andere am 17. November 2020.

Die Polizei Essen hat jetzt eine Mordkommission gebildet.

Uniklinikum Essen leitet Verdacht weiter

Nach Angaben des Uniklinikums sei der 44-Jährige seit Februar 2020 im Essener Krankenhaus beschäftigt. Als der Verdacht gegen den Oberarzt aufkam, habe das Uniklinikum die Staatsanwaltschaft Essen selbst und „unverzüglich“ informiert.

„Der Mediziner wurde nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort außer Dienst gesetzt“, teilte die Presseabteilung des Krankenhauses mit.

Oberarzt in Untersuchungshaft

Nach der Festnahme am Mittwoch wurde der Oberarzt am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Der Vorwurf: Totschlag in zwei Fällen.

Der Haftrichter ordnete die Untersuchungshaft an. Dabei hat der 44-Jährige nur zu einem der beiden Fälle ausgesagt. Er habe das weitere Leiden des Patienten und seiner Angehörigen beenden wollen. (ak)