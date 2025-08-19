Missbrauchs-Vorwürfe gegen Essener Krankenpfleger – unfassbar, was die Polizei in seiner Wohnung findet

Ein Krankenpfleger aus Essen steht unter dem dringenden Verdacht, schwere Sexualstraftaten begangen zu haben. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, nachdem die Polizei in seiner Wohnung zahlreiche belastende Beweise sichergestellt hatte. Essen gerät erneut in den Fokus, denn der Fall erschüttert die Klinik und die Stadt.

Die Polizei in Essen hat bei dem 32-jährigen Mann eine umfassende Durchsuchung durchgeführt. Dabei fanden die Ermittler Datenträger, die nun Hinweise auf weitere Straftaten liefern könnten. Die Untersuchungen werfen ein düsteres Licht auf den Mann und seine Arbeit im Universitätsklinikum Essen.

Ermittlungen in Essen: Neue Details zum Fall

Der 32-jährige Krankenpfleger aus Dortmund soll im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit im Essener Universitätsklinikum mehrere Sexualstraftaten begangen haben. Er sitzt seit dem 8. August in Untersuchungshaft. Die Polizei Essen wirft ihm auch den Besitz von Kinderpornografie vor.

Ende Juli durchsuchten Beamte die ehemalige Wohnung des Mannes in Olfen, Kreis Coesfeld. Dabei stellten sie diverse Datenträger sicher. Die Auswertung dieser Datenträger ergab Hinweise auf weitere Straftaten im Umfeld von Essen. Demnach könnte der Pfleger seine Taten während seiner Arbeit im Universitätsklinikum begangen haben.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei Essen beschreibt die Ermittlungen als „auf Hochtouren“ laufend. Auch die aktuelle Wohnung des 32-Jährigen in Dortmund wurde durchsucht und weitere belastende Datenträger sichergestellt. Die Sondereinheit „Herkules“, spezialisiert auf Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, führt die Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei begann die Spurensuche, nachdem Hinweise auf den Besitz von Kinderpornografie aufgekommen waren. Essen ist nun Mittelpunkt eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens. Weitere Details will die Polizei vorerst nicht bekannt geben.

Der Fall belastet das Universitätsklinikum Essen stark. Viele Menschen sind schockiert über die Vorwürfe gegen den Krankenpfleger. Die Stadt Essen verfolgt die Geschehnisse mit großer Aufmerksamkeit und erwartet weitere Informationen von den Ermittlern. (mit dpa)

