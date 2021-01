Essen bekommt neue Uni – das macht sie so besonders

Essen. Die Universität Duisburg-Essen ist das bekannte Aushängeschild der Stadt in Sachen Hochschulbildung.

Nun soll ihr noch eine weitere Uni in Essen Konkurrenz machen. Das Besondere daran: An ihr sollen nicht etwa die Köpfe von Studierenden rauchen...

Essen bekommt eine neue Uni – das steckt hinter den Plänen

An der neuen Uni in Essen geht es weniger um Bachelor, Master und gute Noten. Sondern vielmehr darum, Neugier zu wecken – und zwar von zukünftigen potentiellen Nachwuchswissenschaftlern, also den Essener Kindern!

Für sie soll es an der Junior-Uni Kurse geben, die unabhängig vom Bildungshintergrund Lust auf Forschen und Experimentieren machen. Der Schwerpunkt liegt dabei zunächst auf Mathe und Informatik, Technik- und Naturwissenschaften.

Weitere Kurse zu Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Geschichte und Kultur sollen folgen.

Realisiert wird das Projekt auf dem neuen Campus für die Kleinsten auf dem Gelände der Zeche Carl im Essener Norden.

Die Junior-Uni entsteht auf der Zeche Carl in Essen. Foto: imago images / Jochen Tack

Auf dem historischen Grund lässt es sich nicht nur super lernen – auch in den Pausen gibt es dort für die Nachwuchswissenschaftler viele spannende Dinge zu entdecken.

Essen: Stadt will junge Talente entdecken und fördern

Die Bildungslandschaft in der Stadt zeichne sich schon jetzt durch seine Vielfalt aus, meint der Essener OB Thomas Kufen. „Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ein weiteres Bildungsangebot auf den Weg bringen können, das Kinder und Jugendliche mit Wissen aus verschiedenen Bereichen begeistern und ihnen gleichzeitig neue Lernformen vermitteln soll“, so Kufen in einer Pressemitteilung der Stadt.

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern hat er am Dienstag einen gemeinsamen „Letter of Intent“ unterzeichnet, der die Ziele der Kinder-Uni festhält. Die neue Einrichtung komme am Ende nicht nur den Kleinen, sondern auch der Stadt zu Gute.

„Jungen Menschen ein gutes und übergreifendes Bildungsangebot machen zu können, bietet ihnen nicht nur eine Chance auf eine sehr gute Bildungskarriere, sondern ist wichtig für eine gute Nachwuchsförderung für den Standort Stadt Essen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Essen. (vh)