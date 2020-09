Essen: Unglaublich! Hund wird in Innenstadt gegrillt – DAS steckt dahinter

Wer am Samstag in die Innenstadt von Essen geht, sollte starke Nerven mitbringen.

Denn auf dem Limbecker Platz in Essen soll vor dem Einkaufszentrum ein Hund gegrillt werden.

Hundefleisch landet auf dem Grill in Essen

Ja, richtig gelesen, anstatt eines Spanferkels soll es am Samstag Hundefleisch in Essen zu essen geben. Wer nun angeekelt zusammenzuckt und sofort nach dem Tierschutz rufen möchte: Bei dem „Barbecue“ handelt es sich um eine Aktion der Tierschutzorganisation Peta.

Das ist PETA:

PETA steht für „ P eople for E thical T reatment of A nimals“

eople for thical reatment of nimals“ ist die weltweit größte Tierschutzorganisation

sie hat rund fünf Millionen Mitglieder

sie wurde 1980 in den USA gegründet

die Organisation kämpft gegen Massentierhaltung, Pelztierhaltung, Tierversuche, Fleischindustrie, Haustierhaltung etc.

Und die Organisation wirft auch keinen echten Hund auf den Grill, sondern eine Attrappe.

Peta für „Barbecue“ auf dem Limbecker Platz verantwortlich

„Es macht keinen Unterschied, ob das Fleisch auf unseren Tellern von einem Huhn, Rind oder Hund stammt – denn alle Tiere leiden gleich“, so Mayra Lohse, Leiterin des PETA Zwei-Streetteams in Essen. „Mit unserer Aktion appellieren wir an das Mitgefühl der Menschen und möchten sie dazu animieren, anstelle der zerstückelten Teile einer Tierleiche lieber Gemüse oder Fleischalternativen auf den Grill zu legen.“

Samstag ab 14 Uhr startet die Aktion

Am Samstag ab 14 Uhr beginnt die Aktion vor dem Limbecker Platz in Essen und dauert bis circa 17 Uhr an. Mit ihrer Aktion will Peta darauf aufmerksam machen, dass auch Nutztiere wie Schweine, Rinder und Hühner oder Enten Gefühle haben, Schmerzen und Freude empfinden können, genauso wie Hunde oder Katzen.

Darum sollte der Meinung der Tierschutzorganisation nach kein Unterschied dazwischen gemacht werden. Lieber sollten die Menschen Gemüse oder Fleischalternativen auf den Grill legen. Wer mehr darüber erfahren will, hat am Samstag dazu ab 14 Uhr die Chance vor dem Limbecker Platz in Essen. (fb)