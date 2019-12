Essen: Heftiger Auto-Unfall mit Straßenbahn! HIER hatte der Fahrer einen Schutzengel

Essen. Ein Autofahrer aus Essen hatte am Freitag wirklich einen Schutzengel. Laut Polizei kollidierte er an der Dellwiger Straße aus ungeklärter Ursache gegen 17.21 Uhr mit einer Straßenbahn in Essen-Dellwig. Der Fahrer war nach Oberhausen unterwegs, als er mit der Linie 103 in Richtung Hollestraße der Ruhrbahn in Essen zusammenprallte.

Essen: Schrecklicher Auto-Unfall mit Straßenbahn

Die Polizei, Feuerwehr und der Notarzt waren schnell vor Ort. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, haben mehrere Menschen beim Notruf angerufen. Denn die Szene sah heftig aus. Der Seat Ibiza lag seitlich auf der linken Fahrerseite auf dem Boden, eingequetscht zwischen der Straßenbahn und ein paar Sträuchern. Die Heckscheibe war komplett zersplittert, Kleinteile lagen auf der Straße.

Niemand wurde verletzt

Dann das Wunder aus Essen: Niemand wurde verletzt. Der Fahrer hatte einen Schutzengel an seiner Seite. Die Dellwiger Straße in Essen wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Auch die Straßenbahn konnte nicht dort lang fahren. Es kam zu Verzögerungen. (ldi)