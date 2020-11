Essen: Nachdem ein Mann einen Oldtimer zu Schrott fuhr, entdeckte die Polizei Schauriges an dem Fahrzeug.

Essen: Oldtimer vor Baum gefahren – am Unfallort entdeckt die Polizei Schauriges

Essen. Erschreckender Vorfall in Essen!

Am Samstagabend hat ein Mann mit einem Oldtimer gleich zwei Unfälle gebaut und das Fahrzeug zu Schrott gefahren. Wenig später entdeckte die Polizei am und in der Nähe des Unfallorts Schauriges.

Essen: Oldtimer zu Schrott gefahren – Polizei macht heftige Entdeckung

Gegen 22.40 Uhr fuhr ein Oldtimer auf der Dahlhauser Straße in Horst (Essen) auf einen fahrenden Pkw auf, der in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Anschließend flüchtete der offensichtlich alkoholisierte Fahrer des Oldtimers in Richtung Bochum. Dabei fuhr er deutliche Schlangenlinien.

Kurz vor der Einmündung Gattfeld kam der Fahrer nach links von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte vor einen Baum in einem Vorgarten. Dort kam der Oldtimer schließlich zum Stehen. Zeugen beobachten dann drei Männer, die aus dem Fahrzeug zu Fuß flüchteten.

Die Polizei eilte daraufhin zur Unfallaufnahme zu dem Unfallort. Dabei fanden die Beamten im Vorgarten eine offenbar dort weggeworfene Schusswaffe sowie ein Jagdmesser. In und an dem Oldtimer entdeckten sie außerdem Blutspuren. Weitere Zeugen wiesen die Polizisten auf eine nahegelegene Werkstatt hin, in die die Männer geflüchtet waren.

Polizei Essen findet Schwerverletzten

Tatsächlich trafen sie dort die drei Männer (27, 29 und 31) mit deutscher Staatsbürgerschaft und Wohnsitzen in Essen, Recklinghausen und Herne an, wovon einer eine stark blutende Wunde an der Hand aufwies. Alle drei gaben an, nichts mit dem Unfall zu tun zu haben.

Während der Verletzte ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er operiert werden musste, wurden die beiden anderen Männer vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Allen dreien wurden Blutproben für einen Alkoholtest entnommen. Zudem stellte die Polizei ihre Führerscheine sowie den stark beschädigten Oldtimer sicher.

Zwei der beschuldigten Männer wurden nach den Polizei-Maßnahmen entlassen, der Verletzte wurde hingegen stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Schauriges in Werkstatt entdeckt

Weiterhin durchsuchten die Polizisten die Werkstatt. Dort wurden mehrere Waffen und Munition sichergestellt. Ob es sich dabei um scharfe Schusswaffen handelt, muss noch überprüft werden.

Schließlich fanden die Polizisten Schauriges: Eine Käppi mit handgeschriebenem SS-Zeichen sowie mehrere Postkarten mit NS-Symbolen. Auch diese Gegenstände wurden von der Polizei sichergestellt. Nun wird überprüft, ob strafrechtliche Normen verletzt wurden. Die Ermittlungen dauern an. (nk)