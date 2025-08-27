Heftiger Unfall in Essen – Auto kracht in Motorrad ++ Fahrer schwer verletzt

In Essen ist es am frühen Mittwochabend (27. August) zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei krachte ein Auto in ein Motorrad. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße in Richtung Gelsenkirchen und Essen war zeitweise komplett gesperrt, es kam zu einem größeren Stau.

Heftiger Unfall in Essen – Auto kracht in Motorrad

Auf der Haltener Straße Ecke Kemnastraße in Essen kam es am frühen Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr zu einem schweren Unfall. Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, wollte der Pkw-Fahrer vermutlich aus der Kemnastraße auf die Haltener Straße einbiegen und übersah dabei wohl den Motorradfahrer.

Wie uns die Polizei Essen bestätigen konnte, wurde der Motorradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein genauer Gesundheitszustand sei aber noch unklar. Der Autofahrer dagegen blieb wohl unverletzt.

Straße war komplett gesperrt

Die viel befahrene Haltener Straße in Richtung Gelsenkirchen und Essen war zeitweise komplett gesperrt. Dabei kam es zu einem größeren Stau. Gegen 18.30 Uhr wurde die Sperrung aber wieder vollständig aufgehoben.

Nach dem Unfall musste die Feuerwehr zudem auslaufende Betriebsmittel entfernen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.