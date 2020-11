Essen: Mann kämpft auf der Straße um sein Leben – Auto fährt einfach weiter! Neue Details

Essen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es einen schweren Verkehrsunfall.

Essen. Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Essen. Dabei wurde ein junger Mann im Stadtteil Altenessen-Süd schwer verletzt.

Die Polizei Essen fahndete nach einem flüchtigen Fahrer. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

Essen: Mann wird mitten in der Nacht schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf der Bäuminghausstraße 79. Zeugen meldeten den Vorfall gegen 1.16 Uhr bei der Polizei Essen.

Ein silberner Kleinwagen habe einen jungen Mann überfahren. Vor Ort wurde das schwer verletzte Unfallopfer gefunden. Von dem Unfallwagen fehlte jede Spur.

----------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Essen: Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht

Der junge Mann hatte sein Bewusstsein verloren und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt.

Essen: Die Polizei sucht nach dem Täter. (Symbolbild) Foto: imago images / U. J. Alexander

Anschließend wurde der Verletzte von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wobei er von einem Notarzt versorgt wurde. Dort wird er derzeit behandelt.

Essen: Fahndung nach dem Täter läuft

Laut der Polizei Essen stand der flüchtige Wagen vermutlich vor dem Unfall auf der Bäuminghausstraße, die in diesem Bereich als Fahrradstraße ausgewiesen ist. In ihm sollen sich mehrere Personen befunden haben.

---------------

Weitere News aus NRW:

Essen: Frau ist am Hbf unterwegs – doch deswegen ruft sie plötzlich die Polizei

NRW: Ticketkontrolle eskaliert komplett – fünf Kontrolleure verletzt

Gelsenkirchen: Gemeldeter Wasserrohrbruch entwickelt sich ausgerechnet DAZU – „Menschenleben in Gefahr“

---------------

Nach dem folgenschweren Aufprall flüchtete der Fahrzeugführer zur etwa 50 Meter entfernten Kreuzung Gladbecker Straße (B 224). Von dort soll er stadtauswärts in nördlicher Richtung davongefahren sein. Die Polizei sperrte den Unfallbereich ab und fahndet seitdem nach dem mutmaßlich silber-grauen Kleinwagen und den beteiligten Insassen.

Fahrer stellt sich der Polizei

Am Montagmorgen bestätigte die Polizei Essen auf Nachfrage, dass der mutmaßliche Fahrer (35) sich am Sonntag bei der Polizei in Mülheim gestellt hat. Weitere Hintergründe nannte ein Sprecher bislang nicht.

Die Spuren am Unfallort müssten noch ausgewertet und weitere Zeugen vernommen werden, um ein genaueres Bild über den Unfallhergang zu bekommen.

Hinweise zum Hergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder den beteiligten Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (gb/ak)