Laut Zeugenaussagen raste die BMW-Fahrerin ungebremst in die Menschenmenge.

Essen: Frau rast in Menschengruppe – „Wie auf einem Schlachtfeld“

Essen. Horror-Unfall in Essen am Samstagnachmittag in Essen.

In Essen-Frohnhausen ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine 81-jährige BMW-Fahrerin ungebremst in eine Menschenmenge gerast. Die Fahrgäste stiegen gerade aus der Straßenbahn 109 am Gervinusstraße ein und aus, als sie von dem Auto erwischt wurden.

Essen: Schwerer Straßenbahn-Unfall in Frohnhausen - mehrere Person lebensgefährlich verletzt

Essen: Am Samstagnachmittag ist eine Frau offenbar ungebremst in eine Menschenmenge gerast. Foto: dpa

Wie die Polizei Essen gegenüber DER WESTEN erklärt, ist die 81-Jährige - nach Zeugenaussagen - gegen 17.15 Uhr ungebremst in die Menschengruppe gefahren. Dadurch wurden insgesamt zwölf Menschen verletzt. Drei von ihnen schwebten zunächst in Lebensgefahr, vier sind schwer- und fünf leichtverletzt.

Unter den Verletzten ist auch die 81-jährige Fahrerin sowie ihr Beifahrer.

Seit Montag sind zwei der drei besonders schwer Verletzten nicht mehr in Lebensgefahr.

Essen: Dutzende Einsatzkräfte versorgten an mehreren Stellen des Unglücksorts die Verletzten. Foto: Feuerwehr Essen

Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um Beweise zu sichern. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Insgesamt waren 63 Einsatzkräfte beteiligt.

Unfallursache unklar - Zeugen gesucht

Die BMW-Fahrerin fuhr auf der Frohnhauser Straße, als es zu dem furchtbaren Unglück kam. Erst etwa 100 Meter nach dem Unglück kam der BMW schließlich zum Stehen. Warum sie in die Menschenmenge raste, sei bisher völlig unklar, wie die Polizei meldet. Die Frau konnte noch nicht vernommen werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden derzeit befragt. Wenn du das Unglück beobachtet hast, melde dich bitte bei der Polizei.

Technischer Defekt am Wagen BMW - oder Fahrfehler?

Mittels 3D-Lasertechnik haben die Ermittler des Unfallaufnahmeteams jetzt die Unfallstelle ausgemessen und sichtbare Spuren beweissicher dokumentiert, wie die Polizei mitteilt.

Den BMW hat die Polizei sichergestellt. Derzeit wird geprüft, ob an dem Fahrzeug möglicherweise ein technischer Defekt vorlag. Auch ein Fahrfehler kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Autofahrer wurden am Samstagabend gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Die Frohnhauser Straße und die Kreuzung zur Berliner Straße waren gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Feuerwehr lobt Passanten

Essen: Der Unglücksort ist großräumig abgesperrt. Foto: Justin Brosch

Die Feuerwehr Essen lobt inzwischen die zufällig bei dem Unglück anwesenden Passanten. Sie sagt: „Erwähnenswert ist die Tatsache, dass bei Eintreffen der ersten Retter alle Verletzten bereits betreut wurden. Um jeden der Schwerverletzten kümmerte sich jemand aus dem Kreis der zufällig anwesenden Personen.“

Außerdem seien die Absperrmaßnahmen der Polizei beachtet worden und es habe trotz der großen Zahl der anwesenden Passanten keine nennenswerten Diskussionen gegeben.

Gegenüber der „WAZ“ beschrieb Polizeisprecher Christoph Wickhorst die Lage: „Beim Eintreffen sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. So etwas habe ich noch nicht gesehen.“ (nk)