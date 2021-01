Essen: Auto kracht gegen Baum! Schwerverletzte Person – Unglaublich, was der Fahrer dann macht

Essen. Schlimmer Unfall in Essen!

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es zu einem schweren Unfall in Altenessen gekommen. Ein Autofahrer krachte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, wodurch eine Person schwerverletzt wurde. Was der Fahrer des Unfallwagens dann machte, ist nicht zu fassen.

Essen: Auto kracht gegen Baum! Person schwerverletzt

Um 1.47 Uhr erhielt die Polizei den Notruf über einen schweren Unfall auf der Ellernstraße in Essen. Ein Auto war gegen einen Baum gekracht, dabei wurde die Beifahrerin des Pkw schwer verletzt.

Als die Einsatzkräfte an dem Unfallort ankamen, trafen sie auf die schwer verletzte Frau – vom Fahrer fehlte hingegen jede Spur. Er hatte seine Beifahrerin offenbar schwer verletzt zurückgelassen und war vom Unfallort geflüchtet.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher noch unklar.

Fahrer in Essen macht Unglaubliches

Während die Frau nun im Krankenhaus behandelt wird, ist der Fahrer des Unfallwagens flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht derzeit nach dem Fahrer.

