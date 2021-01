Essen: Eon-Geschäftsführerin kommt bei „Undercover Boss“ (RTL) an ihre Grenzen – „Mir fehlt die Kraft“

Einmal Chef sein - davon träumen wohl viele Angestellte. Genau andersherum ist es bei der RTL-Sendung „Undercover Boss“: Dort mischen sich Chefs unter ihre Mitarbeiter. Dieses Mal war Tanja Larisch, Geschäftsführerin von Eon mit Sitz in Essen, an der Reihe.

Die 45-Jährige unterzog sich bei „Undercover Boss“ (RTL) einem kompletten Make-over: Neue Haare, neue Zähne, neue Kleidung - niemand in dem Unternehmen in Essen sollte die Managerin wiedererkennen.

Essen: Eon-Geschäftsführerin kommt an ihre Grenzen

Als Yoga-Lehrerin Sabine, die bei einer fiktiven Show mitmacht, getarnt, wurde Tanja Larisch eine Woche lang zur Praktikantin. Und kam an ihre Grenzen.

Tanja Larisch ist Geschäftsführerin von Eon. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Essen. Foto: TV NOW

-----------------

Das ist Eon

Stromanbieter mit Hauptsitz in Essen

Eon hat 2019 teilweise die RWE-Tochter innogy übernommen

Konzern will kurz - und mittelfristig 1600 Stellen abbauen

rund 43.000 Mitarbeiter weltweit

-----------------

Ob eine Solaranlage in Bayern verkabeln, im Eon-Kundencenter in Essen, bei einem Umspannwerk in Rendsburg oder im Servicemobil in Hessen - insgesamt sechs Stationen absolvierte die Geschäftsführerin von Eon bei „Undercover Boss“.

Mitarbeiter: „Irgendwie fehlt ein bisschen der letzte Wumms“

Die 45-Jährige stellte das teilweise vor große Herausforderungen. Das Feedback ihrer Betreuer? Nicht immer positiv. „Irgendwie fehlt ein bisschen der letzte Wumms“, bemängelte zum Beispiel Hochspannungskabelmonteur Ingo Witkowski, nichtsahnend, wer da vor ihm stand.

Am Ende ging es nach Nordfriesland. Dort sollte die Managerin unter anderem auf einer Anlage für erneuerbare Energien arbeiten. Körperliche Arbeit war gefordert. Auf die körperliche Anstrengung war „Sabrina“ nicht vorbereitet. Beim Buddeln eines 70 Zentimeter tiefen Lochs kämpft sie mit sich, Mitarbeiter Werner Wulf erkennt: „Du musst noch mal in die Muckibude!“

Tanja Larisch ist Eo-Geschäftsführerin - als Praktikantin kommt sie an ihre Grenzen. Foto: TV NOW

--------------

--------------

Das weiß auch Tanja Larisch. Ihr Fazit: „Mir fehlt einfach die Kraft. Ich würde sagen, ich erfülle jedes Klischee und vielleicht höre ich auch einfach auf, dagegen anzukämpfen.“

Was am Ende bei dem Experiment rausgekommen ist, kannst du in der Folge von „Undercover Boss“ aus Essen bei TV Now anschauen.